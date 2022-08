Mener dette var et tydelig tegn på hva som ville skje

I ARENDAL: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at Putins handlinger viser at han vet at han lyver om Nato. Foto: Kristin Grønning / TV 2

19. februar 2022 er en dag Kristoffersen husker godt.

Det var bare dager før invasjonskrigen i Ukraina, og Russland holdt en stor atomvåpentest i nordområdene.

Vanligvis gjennomføres denne øvelsen på høsten.

– Sist gang de forskjøv testen, var i 2014, sier forsvarssjefen til TV 2.

– Kunne skje veldig raskt

Denne dagen avfyres også et hypersonisk sjømålsmissil fra et russisk krigsskip, som befinner seg på norsk side av delelinjen mellom Norge og Russland.

Forsvarssjefen har en samtale med general Tod Wolters, Natos militære øverstkommanderende i Europa.

– Han sa: «Nå kommer invasjonen til å skje, kanskje om en uke, kanskje før.»

Budskapet fra general Wolters var det samme som fra norsk etterretning: Den russiske militæraktiviteten kunne lede til krig i Ukraina.

– Vi var enige om at det kunne skje veldig raskt. Vi snakket om tirsdag eller onsdag, så ble det torsdagen, sier Kristoffersen om samtalen med Natos militære øverstkommanderende.

Atomøvelsen 19. februar var et tydelig signal fra Russland, sier forsvarssjefen i dag.

– President Putin har vist at han har atomvåpen. Det viser at atomvåpenavskrekking fortsatt er et virkemiddel i 2022.

– En stor løgn fra Putin

Kristoffersen mener at Russlands president også har vist at han vet at han lyver.

– Han sier at Nato er en trussel mot Russland, samtidig som han vet at det ikke stemmer. Hvis han mente at Nato utgjorde en trussel mot Russland, så kunne han ikke ha flyttet styrker fra Kola-halvøya, grensen mot Finland og andre østeuropeiske land ned til Ukraina.

– ET FOLKEMORD: Ukrainas president Volodyr Zelenskyj i Butsja. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP/NTB

– Han gjør det med visshet om at Nato ikke utgjør en trussel. Det er en stor løgn fra president Putin, sier Kristoffersen.

Russlands invasjon av Ukraina har hittil kostet tusenvis av liv, forårsaket enorme ødeleggelser og drevet millioner av ukrainere på flukt.

Putins strategiske feilgrep

Etter seks måneder med brutal krigføring ser forsvarssjefen tre tydelige konsekvenser av Putins strategiske feilgrep:

Han overvurderte de militære styrkene som han satte inn. Det var ikke nok til å oppnå målsettingen som han først hadde.

Han undervurderte motstandsviljen og hvor godt forberedt det ukrainske folket og militæret var.

Han undervurderte også samholdet i Vesten og hadde en tro på at dette kom til å slå sprekker når energiprisene steg og konsekvensene av krigen ble synlige.

Sparket militærledere

Ifølge britisk etterretning har de russiske angrepene tidvis mislyktes og kostet Russland dyrt.

Minst seks høytstående militærledere har blitt sparket, og minst ti russiske generaler er drept på slagmarken i Ukraina.

SPARKET GENERALEN: Vladimir Putin og Alexander Dvornikov i Kreml. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/NTB

Den russiske generalen Alexander Dvornikov, som hadde den overordnede kommandoen over invasjonen i Ukraina, er blant dem som skal ha blitt sparket.

– Liten sirkel tok beslutningen

Kristoffersen tror at det var en liten sirkel i et totalitært lederskap bak beslutningen som førte til invasjonen.

– Sannsynligvis som en følge av at beslutningene ble tatt i en veldig liten sirkel, var det veldig mange innen militæret som gikk uforberedt inn i Ukraina. Mange av styrkene som var rundt Ukraina, trodde også at de var på en øvelse, før de fikk marsjordren til å angripe Ukraina, sier forsvarssjefen.

Ifølge Pentagon er opptil 80.000 russiske soldater drept eller såret i Ukraina siden invasjonen 24. februar.

KANONDRØNN: Ukrainsk artilleri avfyres mot russiske mål i Kharkiv. Foto: Gleb Garanich/Reuters/NTB

Russland har også mistet «tre eller fire tusen» pansrede kjøretøy i Ukraina og kan nå være i ferd med å gå tom for presisjonsmissiler.

– Ligner 1. verdenskrig

Nato-sjef Jens Stoltenberg mener at vi er i den farligste situasjonen Europa har vært i siden andre verdenskrig.

Mens både Russland og Vesten bruker atomvåpnene sine til kjernefysisk avskrekking, går krigen i Ukraina over i en fase som kan ligne på første verdenskrig, mener Kristoffersen.

– Dette er en krig som Russland kan holde på med lenge. De har store lagre av både ammunisjon og gammelt materiell, som de bruker på fronten. Den kortsiktige målsettingen er å ta Donbas-regionen og opprettholde landbrua til Krim, sier han.

I SKYTTERGRAVENE: Russiske soldater under 1. verdenskrig. Foto: Everett Collection/NTB

Det betyr at krigen går over i en mer statisk fase, forklarer han.

– Da ting begynte å låse seg i 1914, gikk vi over i en skyttergravskrig. Den beveget seg nesten ikke i løpet av de fire årene første verdenskrig varte.

Ifølge forsvarssjefen begynner frontlinjene å bli tydelige i Ukraina.

– Russerne graver seg også ned og begynner å forsvare territoriene de har hatt, samtidig som de prøver å ta de siste delene av Donbas. Det kan bli en statisk krig som kan vare utover høsten, vinteren og neste vår før vi kanskje ser bevegelse igjen, sier Kristoffersen.

DELER SINE TANKER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier vi står overfor en langvarig krig. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Koster dyrt

Han ser ingen ting som gir grunn til håp om en kortvarig krig i Ukraina.

– Dette er en krig som koster Russland dyrt, men de fortsetter. Ukraina er avhengig av vestlig støtte på militær side og å utdanne nye soldater. De er avhengig av økonomisk og humanitær støtte.

Han ser heller ingen tegn på vilje til forhandlinger og diplomatiske løsninger.

– Det som alle frykter, er at det bare blir en pause. Så kommer det noe annet etterpå, sier forsvarssjefen.