Hoftun om Glimt-kometen: – Hjertet i halsen

Han har flere minutter på benken enn på banen i Eliteserien denne sesongen, men i sin hittil største kamp i karrieren var midtstopper Isak Helstad Amundsen en gigant for Bodø/Glimt tirsdag kveld.

Først og fremst var det hans enorme selvtillit med ballen, og evnen til å forsere ledd, som imponerte både eksperter, lagkamerater og treneren til motstanderlaget.

Noen valgte også å trekke paralleller til en av de mest spillende midtstopperne norsk fotball har hatt på det høyeste nivået, RBK-klippen Erik Hoftun.

MIDTSTOPPERELEGANT: Erik Hoftun i aksjon for Rosenborg, her i CL-kvalik mot Maccabi Haifa i 2004. Foto: ARIEL SCHALIT

– Det er skummelt å si at vi ikke har hatt en sånn midtstopper siden Erik Hoftun, men han virker veldig lovende, sier Ole Martin Årst.

– Så ut som 10-12 zloty

Han måtte gni seg i øynene av prestasjonen til Amundsen i CL-playoffen mot Dinamo Zagreb, ikke minst etter å ha sett samme mann i aksjon for sitt kjære Tromsø gjennom store deler av fjorårssesongen.

«Omgangens gigant, Isak Helstad Amundsen, ser ut som en million dollar. Ganske sjukt. I fjor så han ut som 10-12 zloty (20-24 kroner, journ.anm.) i TIL.», skrev Årst på Twitter underveis i kampen.

– Var han så svak i Tromsø?

– Det er ikke sånn at han var helt krise, men det var så påfallende da jeg så ham mot Dinamo Zagreb. Han framstår i helt ny skikkelse. Både når det gjelder tilstedeværelse, evnen til å ta tak i kampen, spille med selvtillit og gjøre de tingene han gjorde. Det var han ikke i nærheten av i Tromsø, sier den gamle storscoreren.

Erik Hoftun fulgte Glimt-kampen med stor interesse og svarer slik på spørsmål om han ser noe av seg selv i unge Amundsen.

STOISK RO: Isak Amundsen lot seg aldri stresse, tross den store anledningen. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– He-he, jeg vet ikke om jeg tenkte på det. Men Glimt har midtstoppere som utfordrer og tar med seg ballen forbi ledd. Jeg synes både Høibråten og Amundsen var gode på det.

– Amundsen er ung og fremadstormende. Og han må være tøff i nøtta som gjør det, for det var situasjoner i går der man satt med hjertet i halsen da han hadde ball i trange situasjoner. Men så passerte han både én og to motspillere. Den egenskapen kjennetegner hele Glimt-laget, den roen de har i stressede situasjoner på egen halvdel. Ofte ender det i en avslutning i motsatt ende. Det er artig å se på, roser Hoftun.

– Ser du noen sammenfallende egenskaper som midtstopper mellom deg og Amundsen?

– Det er jo litt sånn Glimt er. Høibråten gjør det, Moe gjør det og Amundsen gjør det. En av mine få styrker var nettopp det. Amundsen er jo ung, og har ikke mange kamper i Glimt, i hvert fall ikke på det nivået. Så at han tør å gjøre det, og i tillegg lykkes, er imponerende. All ære til ham. Det blir artig å følge ham videre, sier Hoftun.

TIL-treneren ble overrasket

Ole Martin Årst fikk nærmest hakeslepp da han så hvordan Amundsen, som sistemann i forsvarsrekka, dro seg mellom to Zagreb-spillere som kom i press - med ballen i beina.

– Hva tenkte du der og da?

TROMSØ-HELT: Ole Martin Årst. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– At da har du selvtillit på boks fra et utsalg på Glasshuset i Bodø. Jeg ble mildt sagt overrasket over at en ung spiller i en så viktig kamp utstråler den tryggheten og selvtilliten. Jeg tror jeg vil løfte det opp til trenernivå. Det Kjetil Knutsen gjør er å gi trygghet. Amundsen ville ikke gjort det hvis Knutsen ba ham om ikke å ta noen risiko. Det er åpenbart at han har fått beskjed om å gå fram når han har muligheten, om å utfolde seg og spille på styrkene sine, sier Årst.

Det gjorde han altså ikke i samme grad i Tromsø i fjor, der han startet 19 kamper for «Gutan» under Gaute Helstrup.

Helstrup så det meste av kampen på Aspmyra, og lot seg også overraske positivt av sin gamle elev.

IKKE DEN SAMME I TIL: Isak Amundsen framsto ikke med samme pondus og selvtillit da han spilte i Tromsø i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen

– Jeg synes Isak var knallgod. Om jeg ble overrasket? Ja, på en positiv måte. Først og fremst i det offensive, hvor han var veldig modig og satte i gang mye bakfra. Han er veldig forflytningssterk. Og så har han enda mer å gå på i enkelte defensive situasjoner, men totalprestasjonen var kjempebra.

– Hvorfor viste han ikke de samme kvalitetene hos dere?

– Vi spiller på forskjellige måter. Det er lettere for ham å få fram den biten der i Glimt. Men jeg tror også Glimt er overrasket over at han var så tøff og god i en sånn kamp.

– Hvordan opptrådte han i TIL?

– Det var en grunn til at han startet mange kamper. På slutten ble det litt færre, ettersom andre hadde en god formkurve og vi visste at Isak ikke skulle være hos oss i år. Da ville vi heller satse på dem som skulle være her. Han gjorde det bra hos oss, men nivået han viste i går er det høyeste han har fått fram hittil, sier Helstrup.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Litt bitre

Han innrømmer at det ikke bare er enkelt å se rivalen i nord være så nær en inngangsbillett til Champions League.

– Det svir litt med en rival vi i perioder har vært bedre enn, og se hva de får til. Men det som er viktig er at når man ser naboen vinne OL-gull, så øker det troen på at man selv kan få til gode ting. Vi er litt bitre og misunnelige, men lar oss også inspirere, sier Helstrup.

LAR SEG INSPIRERE: Men TIL-trener Gaute Helstrup innrømmer at det samtidig gjør vondt å se Bodø/Glimt på terskelen av Champions League-gruppespill. Foto: Marius Simensen

Erik Hoftun har spilt både i Rosenborg og Glimt, og selv om hjertet banker hardest for de hvite og svarte, håper han inderlig at Glimt står imot i den avgjørende playoffkampen i Zagreb neste uke.

– Man skal glede seg over norske lag som har muligheten til å slå seg inn i Champions League. På lenger sikt vil prestasjonene til Glimt, over flere år, i kombinasjon med klubber som Molde og Rosenborg, sanke viktige rankingpoeng for norsk fotball. I Danmark gikk FCK rett inn i CL-playoff som serievinner. Tenk hva det kunne betydd for norsk fotball om vi fikk to lag i CL-kvalik. Noen ganger må man ta av seg klubbrillene, mener Hoftun.