MDGs neste leder?

Mandag overtar nestleder Arild Hermstad som fungerende partileder. MDG vil trolig innkalle til et ekstraordinært landsmøte om noen måneder for å velge en permanent leder etter Une Bastholms overraskende avgang.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I det Bastholms beslutning ble gjort kjent av Filter Nyheter onsdag morgen, startet diskusjonen om hvem som skal overta. MDG har flere profiler som kan fylle et lederverv. De to stortingsrepresentantene, Rasmus Hansson og Lan Marie Berg er åpenbare navn.

Etter pressekonferansen onsdag, avslo Hansson bestemt at han var kandidat.

– Interessant at Arild stiller. Jeg stiller ikke, slo han fast, overfor TV 2. I det kan vi lese to ting: Han vil ikke bli ny leder, men det er ikke sikkert at han støtter Hermstad.

Lan Marie Berg er ikke like bastant med tanke på egne ambisjoner. Tvert i mot.

– Jeg stiller meg til disposisjon til ledelsen, sier hun til TV 2. – Men jeg har aldri hatt en ambisjon om å være leder, legger hun til. Når hun blir presset, understreker hun at hun per nå ikke har lyst til på bli ny leder.

Lan Marie Berg er stiller seg til disposisjon som kandidat til den nye partiledelsen Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hvis du skal lansere deg som partileder, så skal du gjøre akkurat det Lan Marie Berg gjorde i dag.

Arild Hermstad er i en annen situasjon enn Berg. Han er landsmøtevalgt nestleder og overtar nå som fungerende leder. Det er naturlig at han sier han vil fortsette. Han er i førersetet og er favoritt til å overta som partileder. Men det er ingen automatikk i at den som leder ut fra start vinner til slutt.

Det kan godt tenkes at Berg ikke vil bli partileder. Men slik som hun uttaler seg, så sender hun et signal til partiorganisasjonen om at hun kan være aktuell, hvis de ønsker henne fremfor Hermstad.

Hadde hun offensivt lansert sitt kandidatur bare minutter etter at partiet fikk den triste beskjeden om Bastholms avgang, kunne det fort slått tilbake på henne. Hun ville kastet partiet ut i en åpen lederstrid og ville risikert å ryke på et ydmykende nederlag. Nå har hun i stedet plassert seg i en posisjon som gir henne muligheter og handlingsrom. Hun låser ikke døren , men har satt den litt på gløtt. Det er klokt, hvis det innerst inne ikke er helt fremmed for tanken om å ta ansvar som partileder.

Stortingsvalget i fjor ble en gedigen skuffelse for miljøpartistene. Endelig skulle de sprenge sperregrensen og få sitt store nasjonale gjennombrudd. Velgerne sviktet og partiet endte på sure 3,9 prosent. Selv om stortingsgruppen ble tredoblet fra en til tre, var skuffelsen smurt tykt utenpå hele partiet.

MDG-nestleder Arild Hermstad blir fungerende partileder frem til partiet samler sammen landsmøtet og får valgt en permanent leder. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Partiet satte ned en egen havarikommisjon som felte en hard dom over eget parti som et smalt ensaksparti. Eller som de beskrev det: «Vi fremsto som for radikale, umodne eller ensporede».

MDG har slitt med manglende synlighet det siste året, som har vært preget av galopperende priser på strøm og andre nødvendighetsvarer, krig og usikkerhet. De klarer ikke å gjøre seg relevante og komme på banen med saker som treffer folk.

I denne situasjonen er det et stort tilbakeslag for partiet at Bastholm trekker seg. Hun har sakte men sikkert vokst som politiker og partileder, og har opparbeidet seg rutine og en autoritet som jeg tror partiet kunne vunnet på fremover. Det tar tid å bygge seg opp som profil overfor velgerne. Nå må en ny partileder begynne på nytt. MDG er, i likhet med de fleste partier, også et parti med indre spenninger. Bastholm var en samlende og godt likt leder, som partiet sluttet seg opp om på landsmøtet for kun noen få måneder siden.

En åpen diskusjon om hvem som er best egnet som partileder kan være sunt og vitaliserende for et parti som trenger oppmerksomhet. Men en bitter lederstrid er det siste MDG trenger.