«Blir mer og mer lik Petter Northug»

For det er en fellesnevner hvis man ser på Norges største idrettsstjerner de siste årene. Og det er den mentale styrken de har med seg inn i konkurransene.

Én ting er å være toppidrettsutøver.

Men når man som Jakob Ingebrigtsen er en av de aller største profilene i en verdensidrett som friidrett, så følger det mye med på kjøpet som er minst like farlig for prestasjonen som skader og sykdom.

Og det er oppmerksomhet og forventninger.

Å leve opp til sine egne mål og drømmer kan være tøft nok i seg selv. Men når sponsorer, forbund, fans, media, og familie forventer suksess. Så har det en pris.

Mer og mer lik Northug

En pris Jakob Ingebrigtsen bare kan betale med å snevre inn sitt fokus til det ekstreme.

Det er veldig få mennesker som har stått i den tilværelsen Jakob Ingebrigtsen gjør nå. Det er en ensom tilværelse. Og en tilværelse som krever at han stenger ute alt som kan tappe ham for energi.

Tirsdag resulterte det for første gang med at han droppet alle intervjuer med norsk presse, med unntak av livesendingen til NRK, i minuttene etter at han forsvarte EM-gullet på 5000 meter.

Måten han gikk bestemt gjennom intervjusonen på minnet veldig om Petter Northug i glansdagene. Langrennskongen valgte ofte å stenge ute mediene mellom konkurranser i mesterskap.

Rett og slett for å kunne være alene med tankene rundt jobben han skulle gjøre.

For de av oss som følger friidretten tettest, så har det vært enkelt å se at Jakob Ingebrigtsen har blitt mer og mer lik Petter Northug med årene.

Ikke i personligheten.

Men i måten de kryper inn i mesterskapsbobla, forblir der, og konsekvent nekter alle andre å slippe innafor.

Der er de begge to helt ekstreme.

I tillegg til de sportslige forventningene har Jakob Ingebrigtsen hatt utfordringer på privaten gjennom sesongen.

Dette er den indre kretsen

Gnisningene som førte til trenerbruddet med pappa Gjert må nødvendigvis ha satt noen emosjonelle spor også hos Jakob Ingebrigtsen. Men så langt har de ikke påvirket hans sportslige prestasjoner.

Sett utenfra gjør det sommerens triumfer ekstra imponerende.

For å greie dette har Jakob Ingebrigtsen snevret inn kretsen rundt seg selv til et minimum.

Hans viktigste støttespillere er brødrene Henrik, Filip, og Kristoffer. Sammen med samboer Elisabeth, og søsteren Ingrid, utgjør de den aller nærmeste kretsen.

DEN NÆRMESTE: Samboer Elisabeth gir gullgutten en klem etter medaljeseremonien. Hun er en av svært få i Ingebrigtsens innerste krets. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Under mesterskapet er landslagets støtteapparat tilgjengelige for ham til enhver tid. Men bortsett fra det medisinske, er det ingen i landslaget som har noe med hans sportslige opplegg å gjøre. I treningshverdagen er de i beste fall perifere.

TV 2 har snakket med flere i den norske EM-troppen som sier at de knapt har sett, og i alle fall ikke snakket med Jakob Ingebrigtsen. Verken under VM eller EM.

Han holder seg helst for seg selv.

Noe også samboer Elisabeth kunne bekrefte da hun pratet med TV 2 i USA i sommer.

– Jakob bor for seg selv, så ringer han meg hvis han har behov for å prate. Men sånn må det nesten være, sa hun på spørsmål om hvordan det var å være rundt samboeren under mesterskap.

Og trolig er det denne ekstreme tilnærmingen til idretten og arbeidsoppgavene som gjør at Jakob Ingebrigtsen har blitt en utøver som klarer å gjenskape suksess.

Gang etter gang.

Og det er også derfor han ikke klarer å smile av en sølvmedalje i VM. Fordi i hans hode har han ikke gjort jobben om han ikke vinner.

Pottesur etter racing-duell

Han har selv fortalt at for å greie å vinne, så må han innbille seg selv at han er best i alt. Uansett hva han gjør. Selv om han vet at han ikke er det.

Foruten løpingen, er det bilsport som ligger hans hjerte nærmest. Og både han og storebror Henrik har sportsbiler de gjerne kjører på lukkede baner.

I fjor dro Jakob, Filip, og Henrik ned for å kjøre Porsche mot hverandre på Rudskogen. Før den interne konkurransen var Jakob skråsikker på at han kom til å knuse brødrene i den interne duellen.

Han endte opp med den desidert dårligste rundetiden.

Ifølge Henrik var han pottesur i etterkant. Men for Jakob Ingebrigtsen hadde det ikke vært mulig å sette seg inn den bilen uten troen på at det var han som skulle vinne. Selv i en uhøytidelig brødreduell.

Derfor bryr han seg heller ikke om at noen kritiserer han for å være en dårlig taper.

Fordi han vet at uten den ekstreme vinnertrangen ikke ville vært i stand til å stadig sette nye gullmedaljer på merittlista.

Den neste medaljen er nemlig alltid den viktigste.

Og i hodet på Jakob er den alltid laget av gull.