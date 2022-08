– Dette er nå «Trump-partiet»

– Når man nå snakker om det republikanske partiet, så er det de facto «Trump-partiet» man snakker om, sier Bergesen.

Den Trump-kritske republikaneren Liz Cheney tapte onsdag primærvalget i Wyoming, og mistet dermed setet sitt i Representantenes hus.

I stedet blir den 59 år gamle advokaten Harriet Hageman Republikanernes kandidat ved valget 8.november. Hun er blant de som hevder at presidentvalget i 2020 var rigget.

VANT: Harriet Hageman har ekspresident Donald Trumps fulle støtte. Her er hun på vei for å introdusere ham under et valgkamparrangement i mai. Foto: AFP/CHET STRANGE

– Den eneste voksne i rommet, omtrent den eneste gjenværende i det republikanske partiet, er nå ute, konstaterer Bergesen.

Utfordret Trump

Liz Cheney var en av de ti republikanske kongressrepresentantene som stemte for å stille Trump for riksrett. Hun er nå nestleder i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

USA-EKSPERT: TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen tror Trump kommer til å prege både høstens mellomvalg og presidentvalget 2024. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hun har sagt høyt det andre ledende republikanere har sagt i kulissene, nemlig at valget 2020 var rettferdig og at det ikke ble stjålet fra Trump, sier Bergesen.

At hun utfordret Trump, var det som felte Cheney, mener han.

TRUMP-KRITIKER: Foto: AP/J. Scott Applewhite

Selv sier Cheney at hun lett hadde vunnet valget, dersom hun hadde støttet Trumps løgner om 2020-valget.

– Det ville krevd at jeg medvirket til hans pågående innsats for å rive ned vårt demokratiske system. Det var en vei jeg ikke kunne eller ville ta, sa hun etter valgnederlaget.

Penger og makt

– Hva er det som gjør at Trump har så enorm makt i partiet?

– Penger betyr veldig mye i amerikansk politikk. Om du samler nok penger, og det har Trump lykkes med for sine kandidater, blir muligheten større til å få frem din versjon av historien. Du har knapt noen sjanse om du sier imot ham, sier Bergesen.

MEKTIG: Donald Trumps støtte betyr være eller ikke være for republikanere nå. Her blir han klappet inn på scenen av Senat-kandidat Kelly Tshibaka under et valgkampmøte i Anchorage i Alaska i juli. Foto: AP/Bill Roth

Cheney gir imidlertid ikke opp kampen mot Trump.

– Jeg har sagt siden 6. januar at jeg vil gjøre alt som kreves for at Donald Trump aldri igjen kommer i nærheten av Det ovale kontor, og det mener jeg, sa hun da tapet var et faktum.

Donald Trump mener imidlertid at valgnederlaget hennes er en fullstendig avvisning av granskningskomiteen Cheney er nestleder i.

– Liz Cheney burde skamme seg, sånn som hun har opptrådt, med sine ondskapsfulle og skinnhellige ord og handlinger mot andre. Nå kan hun endelig forsvinne ned i den politiske glemselens dyp, der hun sikkert blir lykkeligere enn hun er nå. Takk, Wyoming, sa Trump på sin sosiale medier-plattform.

Bjellesau

Men det at Cheney har markert seg så tydelig som det motsatte av Trump, kan gjøre at hun har posisjonert seg for fremtiden.

– I det repulikanske partiet har man jo lett etter en ny bjellesau. Om hun stiller til presidentvalg mot Trump, så blir hun denne bjellesauen, sier Bergesen.

NY KURS: Liz Cheney kaller tapet starten på en ny karriere. Det spekuleres i om hun kommer til å stille som presidentkandidat i valget 2024. Foto: ALEX WONG

Han mener imidlertid det ser vanskelig ut for Cheney å skulle lykkes som Trumps motstander i en primærvalgkamp.

– Men hun har litt tid, frem til 2024, til å prøve og kjempe videre for sannheten og kanskje til slutt lykkes, sier han.

«Trump-valg»

Men før presidentvalget skal det altså holdes mellomvalg. Bergesen mener det er helt åpenbart at Trump kommer til å spille en rolle videre her.

– Den aller fremste rollen kan han spille dersom han lanserer seg selv som presidentkandidat før mellomvalget. Da blir også dette et «Trump-valg».

PÅ VALGKAMP: Donald Trump ble tatt i mot med jubel på et valgkamparrangement i Waukezha i Wisconsin 5.august. Foto: Morry Gash

Og det er det ikke alle republikanere som ønsker.

– Det er jo mange republikanere som vet og forstår at det forrige valget ikke var rigget, men som sier noe annet i offentligheten fordi de er opptatt av sine egne posisjoner, sier Bergesen.

Flere mener at det at økonomien går dårlig og at Joe Biden er en historisk upopulær president, er mer enn nok til å vinne, og at Trump bare vil forkludre valget for dem.

– Vi skal ikke glemme at han tapte valget sist.