Eksperter: Regjeringens strømtiltak gir rekordhøye strømpriser

Denne sommeren ga olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) klar beskjed til norske kraftselskaper om at de måtte spare på vannet. Etter en tørr vår og stor krafteksport til et Europa i energikrise, var norske vannmagasiner på et historisk minimum.

Kraftprodusentene fulgte oppfordringen, og reduserte produksjonen av strøm. Det får prisene ut til oss forbrukere til å skyte i været som aldri før.



Onsdag var prisen pr kWh oppe i rekordhøye 5,33 kroner i den sørligste delen av Norge. Torsdag blir rekorden slått. Da hopper prisen til over 5 kroner og 89 øre pr kWh.

Samtidig, til tross for instruksen om at kraftprodusentene skal spare på vannet, gikk fyllingsgrad i den viktige kraftregionen i sør-Norge ned med 0,3 prosent i uke 32. Også fyllingsgraden i magasinene på Østlandet gikk ned, med 0,7 prosent.

Dyrere enn Europa

– Hele Europa er i ubalanse, og det smitter over på sør-Norge fordi vi må spare på vannet. Og for å spare så må vi sette priser som er høyere enn i Europa, og det er på fire-fem kroner, forklarer kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

NYE REKORDER: Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insght. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Det er ikke regjeringens vannsparekrav alene som forklarer de høye prisene. Begrenset gasstilgang fra Russland, og lite vind til turbinene i Tyskland og Danmark bidrar også.

Knapp ressurs, dyr ressurs

Men, administrerende direktør i kraftbørsen Nordpool, Tom Darell, peker på forsøket på å fylle norske vannmagasiner igjen, som en hovedforklaring på at nye prisrekorder nå settes.

– Vi ser nå at kraftprodusentene holder igjen på produksjonen etter instruks fra regjeringen om å spare på vannet. Og når de sparer på vannet, så setter de også verdien på vannet opp, og det presser prisene opp fordi det blir en større knapphet på ressursen, sier Darell i Nordpool.

PRISDRIVENDE SPARETILTAK: Tom Darell, administrerende direktør i Nordpool Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er, foreløpig, en liten trøst i regnbygene som har skyllet over sør-Norge de siste dagene. Det har liten umiddelbar effekt.

Høye priser fremover

– For det første så tar det tid fra nedbøren treffer til vannet siger ut i elvene. Så er det også slik at det vannet som etter hvert når kraftmagasinene, blir liggende i magasinene fordi produsentene sparer på vannet nå, sier han.

Det betyr, dessverre, at prisene vil holde seg høye også fremover. Men det betyr også, heldigvis, at vi kan møte høsten og vinteren med vann i magasinene. Om regnet fortsetter, da.

Regnvannet nå må spares

– Hver dråpe hjelper. Men vi må ha ganske mye volum for å endre situasjonen. Uansett så ønsker man å spare de regndråpene nå for produksjon i vinter. Så prisnivået vil nok ikke påvirkes på kort sikt. Men får vi en veldig våt høst så vil det nok hjelpe, sier Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.