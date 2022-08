Lan Marie Berg støtter Bastholms avgang

Berg mener det er forståelig at Bastholm trekker seg, men planlegger ikke å overta.

STILLER SEG TIL DISPOSISJON: Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) sier hun ikke vil bli leder etter Une Bastholm, men er åpen for å gå inn i ledelsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stortingsrepresentant og partikollega Lan Marie Berg (MDG) støtter Bastholms avgjørelse om å fratre.

– Det krever mot, styrke og en enorm arbeidsinnsats, som du har gitt over mange år. At du nå føler på at du bør ta ett skritt tilbake, er forståelig.

Ingen lederambisjon

Under pressekonferansen i dag stilte Arild Hermstad seg disponibel som ny leder i partiet. Ny leder skal velges ved ekstraordinært landsmøte i november eller desember.

Tidligere talsperson for MDG Rasmus Hansson har derimot ingen lederambisjon.

– Interessant at Arild stiller. Jeg stiller ikke, sier han til TV 2.

Lan Marie Berg er positiv til Hermstad som leder, og åpner også for at hun selv kan gå inn i ledelsen.

– Jeg er glad for at Arild stiller seg til disposisjon. Jeg stiller meg disposisjon til ledelsen, men jeg har aldri hatt en ambisjon om å være leder etter Une Bastholm, sier Berg til TV 2

– Er du lederkandidat eller ikke?

– Det er en spekulasjonen . Jeg har ikke tenkt og ønsker ikke nå å være leder i MDG.

Partisekretær Torkil Vederhus informerer TV 2 om at det blir ekstraordinært sentralstyremøte fredag. Der vil de diskutere veien videre. Deretter vil det bli innkalt til landsstyremøte med samme agenda.

Støtte fra andre parti

Flere stortingskollegaer viser nå forståelse for avgjørelsen til Batsholm.

Partileder i KrF Olaug Bollestad synes likevel det er synd at hun nå trekker seg.

– Tross politiske uenigheter er Une en politiker man kan ha en god relasjon med, det har jeg satt pris på. Det er trist at hun trekker seg, men jeg respekterer det og ønsker henne lykke til med det som ligger foran, sier hun til TV 2.

Også Høyre-leder Erna Solberg synes det er leit at Bastholm nå går av.

– Det er fullt forståelig at det i perioder av livet kan være krevende å være både partileder, stortingsrepresentant og mamma samtidig.

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes takker Bastholm for samarbeidet.

– Hun har vært en god og tydelig stemme for sitt parti, og jeg ser fram til å møte henne på Stortinget i fortsettelsen.