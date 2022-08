Riksvei stengt etter ras

Onsdag formiddag varsler Sør-Øst politidistrikt om et ras på riksvei 41 i Nissedal.

Hendelsen skal ha skjedd nord for Haugsjåsund bru, og raset har ført til stenging av veien.

– Det jobbes med omkjøring på stedet. Veien blir trolig stengt i noen dager, skriver politiet på Twitter.

Statens Vegvesen fikk melding om at noen steiner og trær hadde ramlet ned og blokkerte veien klokken 08.30.

– Vi er først og fremst veldig glade for at ingen trafikanter var langs vegen da disse steinene falt ned. Nå er en geolog på vei for å sjekke fjellsiden, og i tillegg er et fjellsikringsteam fra Mesta på vei til Haugsjåsund. De har utstyr for å renske fjellsiden når geologen gir grønt lys for det, sier Kjell Nordbø i Statens vegvesen.

På nåværende tidspunkt kan de ikke si for sikkert når veien vil åpnes igjen, står det i pressemeldingen.

– Det er skiltet at vegen er stengt fra begge sider. For de som kommer nordfra er det omkjøring via fv. 358 via Gautefall, og trafikanter sørfra kan kjøre via fv. 515 via Felle, sier Nordbø.