Buss har kjørt av veien i Valdres

Nødetatene er på vei til Vang i Valdres, etter meldinger om at en buss har veltet.

Politiet i Innlandet fikk melding om hendelsen klokken 11.00.

– Buss har kjørt av vegen ved Liagardsvegen 319. Den står i en skråning og og fare for at den kan velte. Det er tre personer i bussen, skriver de på Twitter.

Tungberger er varslet for å bistå politiet.

I en oppdatering klokken 11.11 skriver poltitet at brannvesenet har fått kontroll på situasjonen.

– Brannvesenet melder at det ikke er fare for at bussen kan velte. Det er ingen personskade.

Ulykken skal ha skjedd som følge av et møte med en tankbil, hvor vegskulderen ga etter. Dette resulterte i at det høyre hjulet på bussen kom utenfor en kant.