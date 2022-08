– Studenter går til pantelåner for å betale leilighet

Et helt rom i kjelleren på Lånekontoret i Oslo er fylt med om lag hundre bunader som er pantsatt.

I tillegg til gull, smykker, klokker og gitarer, er bunader blant de eiendelene som folk nå leverer inn i bytte mot et lån. Lånekontoret ser en stadig økning i antall kunder.

– I påvente av studielån

Den siste tiden har spesielt tilstrømmingen av studenter økt.

ØKNING: Lånekontoret i Kirkegata har sett en økning i antall lån den siste tiden. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er flere studenter som har vært hos oss nå, ofte er det i påvente av et studielån vil vi tro. De skulle gjerne ha betalt et depositum på en leilighet og sånne ting, sier daglig leder i Lånekontoret AS, Helle Biseth Markussen.

Markussen forteller at de informerer unge studenter om at det bare lønner seg å ha et kortsiktig lån hos dem.

– Det kan bli dyrt over tid, men for et kortsiktig lån er det veldig greit å gjøre det på den måten, sier hun.

Dobbel renteheving blir tøft

Som et resultat av både pris- og renteøkning er det mange som nå vil få dårligere økonomi. Det forklarer forbruker- og spareøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten enda et halvt prosentpoeng, og dermed er renten doblet på kun noen måneder.

– Jeg tror mange opplevde dette som et spark i magen, for det er rentehevingene som vil bite mest for folk flest. To økninger på rappen blir tøft, sa Tvetenstrand til TV 2 torsdag.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB mener tiden er inne for å ta grep.

– Nå er alt dyrere og boliglånsrenta beveger seg ganske fort oppover. Så nå er vi nødt til å stramme inn, sette opp et budsjett og prioritere knallhardt, sier Sandmæl.

Samtidig som prisene øker i samfunnet, ser pantelåneren at de får flere kunder.

Betaling av regninger

– Det ser ut som at trenden er litt økende, og at det er flere som kommer til oss. Vi er et godt alternativ for mange når det gjelder kortsiktige lån, sier Markussen.

LANG HISTORIE: Daglig leder Helle Biseth Markussen forteller at Lånekontoret pleide å være gjemt i et portrom. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hun forteller at de fleste som kommer til dem nå, oppgir at de skal bruke pengene til å betale regninger eller dra på ferie.

– Etter pandemien er det sikkert mange som har lyst til å dra på ferie og så bruker de litt mer penger enn det de hadde tenkt.

Slik fungerer pantelåning

Hos Lånekonteret er bunader en av de mest verdifulle gjenstandene, men det er som regel få som vil kvitte seg med dem.

Tar du med deg bunaden til Lånekontoret, kan du for eksempel låne 10.000 kroner. Ifølge nettsiden deres vil prisen på renter og gebyrer da være 1600 kr i en leieperiode på fire måneder.

Totalprisen på bunadslånet vil dermed komme på 11.600 kr.

– Det å låne på bunaden din betyr at du fortsatt eier den og du kan velge hvor lang tid du ønsker å ha dette lånet. Låneperioden er på fire måneder, men du kan velge å hente den akkurat når du vil og du betaler renter per måned, sier Markussen.

PANTELÅNER: Tom Rønnes tar imot alt fra gull, smykker og klokker, til gitarer, bunader og kanskje gulltenner. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hvis bunaden ikke blir hentet av kunden og lånet ikke er tilbakebetalt, ender den på auksjon.

– Det er flere som har gjort gode kjøp på bunader på auksjonene våre, sier pantelåner Tom Rønnes.

Om en bunad blir solgt med overskudd på auksjon, går overskuddet tilbake til eieren. Markussen mener at det å gå til Lånekontoret er en real måte å låne penger på kort sikt.

– Du vil aldri stå i gjeld til oss dersom vi selger med tap, sier Markussen.

Gull fra munnen

Rønnes sitter i skranken og har tatt imot mange forskjellige eiendeler over disken i sin tid på Lånekontoret, men den rareste har han kun blitt fortalt.

SMYKKER OG GULL: Pantelånerne sjekker ofte verdien på smykker og gull. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er en historie fra gammelt av hvor det var en kunde som kom inn og leverte en gulltann. Jeg vet ikke om jeg hadde tatt imot en gulltann i dag for å være helt ærlig, sier Rønnes.

Det er tydelig at det igjen er tøffe tider, når daglig leder forteller at de faktisk tok imot en ny gulltann i forrige uke.

– Ja, gjorde dere det? OK, vi tar imot gulltenner!