Ronaldo slakter pressen – lover forklaring om et par uker

Cristiano Ronaldo skriver på Instagram at pressen sprer falske rykter, og at alle skal få vite sannheten om den turbulente tiden i Manchester United.

IKKE IMPONERT: Cristiano Ronaldo tar et oppgjør med media. Foto: JOHN SIBLEY

– De skal få vite sannheten i et intervju om et par uker. Media forteller løgner. Jeg har en notatblokk hvor jeg har skrevet ned 100 nyheter om meg. Kun fem av dem var riktig. Forestill dere hvordan det er for meg. Hold dere til det tipset, skriver portugiseren i kommentarfeltet på en fankonto.

Ronaldo skal angivelig ønske seg bort fra klubben og sto over flere av klubbens treningskamper i sommer. Dermed følte ikke United-manageren Erik ten Hag at portugiseren var i kampform til å starte i serieåpningen mot Brighton.

Portugiseren fikk imidlertid sesongdebuten sin fra start da Manchester United tapte 0-4 borte mot Brentford.

Utad har United stått fast ved at et salg av superstjernen er uaktuelt. Mye tyder også på at 37 år gamle Ronaldo kan slite med å finne en mesterligaklubb som har råd til å hente ham.

(©NTB)