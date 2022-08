Frida (20) søkte på 50 studentboliger – løsningen ble en sovesal

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Studenter fortviler over boligmangelen i Oslo. Nå må flere ta i bruk en sovesal for å få tak over hodet.

– Jeg har sovet veldig godt, forteller 23 år gamle Sam van Beusekom etter at han ble vekket på direkten av God morgen Norge. Han er utvekslingsstudent og er en av mange tusen boligløse studenter i Norge akkurat nå.

Han overnatter nå i en køyeseng i sovesal syv hos Anker Studentbolig i hovedstaden. Sovesalen er en nødløsning for han og de fire andre studentene som enda ikke har fått et eget sted å bo.

SOVESAL: Frida Skrunes Sandberg (20) er fersk student og har søkt på over 50 boliger. Hun så ingen annen løsning enn å bo i sovesal. Et tilbud som er gratis for studenter uten bolig. Foto: God morgen Norge

– Slitsomt og stressende

Sam deler sovesal med 20 år gamle Frida Skrunes Sandberg fra Haugesund.

– Det er jo litt slitsomt og stressende, men det går fint. Det er fint at det er gratis for studenter å overnatte i denne sovesalen, forteller Skrunes Sandberg.

Hun skal studere markedsføring og før hun ankom Oslo hadde hun søkt på over 50 studentboliger uten napp.

– Jeg sendte samme melding til alle. Noen svarte, noen svarte ikke og jeg var på noen digitale visninger. Noen ville ha meg på visning, men da måtte jeg ha dratt helt fra Haugesund. Det er vanskelig når man bor langt unna, forteller hun.

Ved siden av sengen har hun en koffert med alt hun har med seg til Oslo. Selv om hun gjerne skulle hatt et sted for seg selv, føler hun dette er et godt tilbud til alle i samme situasjon som henne.

– Dette er en sovesal kun for studenter. Det er skikkelig bra folk som sover her og jeg føler meg trygg, forteller hun.

– Vær så snill

Frida skal bo i sovesalen ut august, og fikk nylig en gladnyhet hun har ventet lenge på. I september får hun en hybel i sentrum av Oslo.

– Det var en lettelse å få den beskjeden. Endelig får jeg snart et eget sted å bo, sier Frida.

UTVEKSLINGSSTUDENT: 23 år gamle Sam van Beusekom fra Nederland har enda ikke funnet seg et sted å bo. Foto: God morgen Norge

Utvekslingsstudenten Sam er ikke like heldig som Frida, men han er optimist og håper at det snart dukker opp en ledig plass til han.

– Jeg er her for fire måneder og håper å finne et sted å bo her. Så kjenner du noen som har noe ledig til en student: Vær så snill, ta kontakt og vær med å hjelpe oss som er i denne situasjonen, sier Sam.