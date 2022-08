Nye detaljer i striden mellom Jolie og Pitt avslørt

De var lenge et av Hollywoods mest ikoniske kjærestepar. Etter å ha møttes under innspillingen av filmen «Mr. og Mrs. Smith», ble de kjærester noen år etter og giftet seg i 2014.

FILMINNSPILLING: Paret møttes under en filminspilling, men da var de begge i andre forhold. Foto: Mark J. Terrill / Ap Photos

Lykken viste seg derimot å være kortvarig, og i 2016 kom nyheten om at Jolie hadde søkt om seperasjon fra Pitt.

Siden den gang har eks-paret vært mye omtalt i media, og nå har det dukket opp ny informasjon i det turubulente skilsmisse-oppgjøret.

– Du ødelegger denne familien

I følge Puck fortalte Jolie for flere år siden en FBI-agent at Pitt «fysisk og verbalt angrep» henne og barna deres da de var ombord i et privatfly i 2016.

Ifølge rapporten skal Pitt ha tatt Jolie bak i flyet, tatt tak i skuldrene hennes og ropt ting som: «Du ødelegger denne familien.»

Jolie påsto at det på samme flytur skjedde en annen fysisk krangel, som førte til at hun fikk flere skader, blant annet på albuen. Hun sa også at Pitt drakk på den tiden, og at han hadde helt øl på henne.

Pitts team har avvist alle anklager.

Leverte inn søksmål

FBI konkluderte etter dette med at de ikke skulle ta ut en tiltale i saken.

Dette førte til at Jolie leverte inn et anonymt søksmål og spurte hvorfor FBI valgte å ikke arresterte Brad Pitt på grunn av påstandene hennes.

BARNA: Jolie har alltid snakket mye om hvor viktig barna er for henne. Her er hun på rød løper med fire av dem. Foto: Doug Peters / Pa Photos

I følge Jolies saksøkelse står det blant annet at: «Ms. Doe har søkt etter den tilbakeholdte informasjonen i flere år i et forsøk på å sikre at barna hennes får kvalifisert omsorg og rådgivning for å håndtere skade som er påført. Informasjonen som er holdt tilbake inneholder bevis på skaden.»

Vil fokusere på barna

Under hendelsen på flyet var nemlig parets barn til stede, og Jolie skal ha saksøkt grunnet de psykiske skadene barna har fått etter hendelsen,

I et intervju med Vogue India i 2020 forklarte Jolie at grunnen til at hun valgte å skille seg fra Pitt var for familien sin skyld.

– Jeg skilte meg for familien min. Det var den rette avgjørelsen. Jeg fokuserer fortsatt på barnas beste, sa hun den gang.

Kort tid etter hendelsen skilte paret seg, og Pitt ga offentlig opp å drikke. Det er ikke reist noe siktelse mot Pitt i etterkant.