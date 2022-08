Danmark vil gi spedbarn retten til å skifte kjønn

Barn ned til null år kan få retten til å skifte juridisk kjønn i Danmark. Det betyr at barnet kan skifte kjønnet det er oppført med i det danske folkeregisteret.

Det melder flere danske medier. Det var Jyllands-Posten som omtalte saken først.

Forslaget forventes å bli behandlet i oktober og inngår i den danske regjeringens nye LHBT+-plan. Dersom det blir innført vil Danmark bli et av landene i Europa med den mest åpne LHBT-politikken, ifølge Jyllands-Posten.

Selv om forslaget åpner for å ikke ha en aldersgrense for endring av de juridiske kjønnet, kommer det frem at barn under 15 år vil trenge samtykke fra foreldrene.

I dag er aldersgrensen 18 år.

Foreslått før

Det er ikke første gang en dansk regjering har foreslått å endre på loven for hvem som kan endre juridisk kjønn.

Også for to år siden prøvde den da sosialdemokratiske regjeringen å innføre det samme forslaget. Forslaget ble delvis godt mottatt av støttepartiene.

Det danske Etisk Råd kom også med en uttalelse om det første forslaget. De anbefalte da å senke aldersgrensen til et sted mellom 10 og 12 år.

– Det må ansees som tvilsomt at et barn som ikke er kommet i puberteten kan forstå de grunnleggende årsakene til og konsekvensene av å skifte kjønn juridisk, konkluderte rådet med ifølge Dansk TV 2.

Uenig i forslaget

Nå er altså forslaget fremmet på nytt, men heller ikke denne gangen er alle like enig i forslaget.

Det konservative partiet sier de er totalt uenig i forslaget. Det sier partiets likestillingsminister, Birgitte Bergmann, til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen mener Bergmann at barn må få være barn, og at dersom man ikke er gammel nok til å bestemme over sin egen leggetid burde man ikke kunne skifte juridisk kjønn.