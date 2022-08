Tyggegummi-løgn kan koste legenden 100 millioner

Wayne Gretzky er innblandet i et bisart søksmål.

SAKSØKT: Wayne Gretzky finner seg i midten av et meget spesielt søksmål. Foto: Mark Schiefelbein

De aller fleste anser Wayne Gretzky som tidenes beste ishockey-spiller. Men tiden av isen byr på overraskelser for 61-åringen.

Hockey-legenden og skuespiller-konen Janet Jones Gretzky har nå blitt saksøkt for store summer grunnet en fire år gammel tyggegummi-løgn.

Den gang var Jones Gretzky ansatt som talsperson for «slanke-tyggisen» OMG, eller Overeating Management Gum.

Men da hockeylegenden selv ble involvert, dukket også problemene opp.

– Gikk ned 16 kilo

I et slettet Instagram-innlegg skal Wayne Gretzky ha påstått at han gikk ned hele 16 kilo på to måneder, mye takket være tyggegummien.

«Tygg tyggegummi, gå ned i vekt», skrev konen den gang.

Markedsverdien skjøt i været, slik man kan forvente når en av tidenes idrettsstjerner viser til den type resultater.

Men det skal ha vært for godt til å være sant. Gretzky skal i 2020 ha innrømmet at den ekstreme slankingen ikke hadde funnet sted.

Steven Sparks, som nå saksøker Gretzky, mener løgnen var en del av en langt større plan. Han hevder at det hele ble gjort så kjendisparet kunne tjene penger på aksjer.

– Bevisst

I søksmålet skriver Sparks at paret bevisst økte aksjeprisen på tyggegummifirmaet, men at de var klare over konsekvensene når løgnen kom fram i lyset.

Sparks mener at Gretzky og konens løgn har direkte skyld i at han tapte millioner av dollar.

Han anklager i tillegg kjendisparet for å ha presset han ut av stillingen i tyggis-firmaet.

Paret saksøkes derfor for hele ti millioner dollar. Det er like under 100 millioner kroner.