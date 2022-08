Kaos-tilstander på skolevei: – Jeg er sjokkert og rystet

KAOS: Rektor Øystein Skoglund er sjokkert over hvor lite hensyn enkelte bilister tok på veien. Foto: Privat

14 fagtrebruer er stengt etter at Tretten bru i Gudbrandsdalen raste sammen mandag.

Ved Brandval skole i Kongsvinger kommune har det skapt kaotiske tilstander, ifølge rektor Øystein Skoglund.

Han forteller onsdag om en mangedobling i trafikken som går over Brandval bru, som er nærmeste nabo til barneskolen.

TRAVELT: Trafikken over hengebrua på Brandval er mangedoblet, ifølge rektor Øystein Skoglund. Foto: Privat

Rektoren reagerer på uforsvarlig kjøring.



– Jeg er sjokkert og rystet over hvor lite hensyn mange tok. Selv ble jeg sneiet av to biler og måtte hoppe unna en trailer som kom forbi. Jeg observerte også en bilist som kjørte på rødt lys over brua, sier Skoglund til TV 2.

Mangedoblet trafikk

Økningen i trafikken forbi skolen er en konsekvens av at Norsenga bru i Kongsvinger er stengt.

– Det var personbiler og mye tungtrafikk. Flere kom kjørende fortere enn 40 km/t som er fartsgrensen, sier Skoglund, som sammen med flere lærere og foresatte var trafikkvakter.

HENSYN: Rektor Øystein Skoglund ber bilistene om å ta mer hensyn. Foto: Privat

Kjørte ned 10 stolper

Skoglund sier politiet også var innom for å kontrollere trafikken. Han skryter av fylkeskommunen, som i løpet av dagen satte opp avsperringsstolper for å gjøre skoleveien sikrere, men disse sto ikke lenge før de ble meid ned.

– Det var en bilist som kjørte ned 10 av dem. Jeg håper folk viser mer hensyn fremover. Det var flere elever som ble redde, sier Skoglund.

Skoglund frykter trafikken blir enda verre torsdag når også Flisa bru er stengt på morgenkvisten.

Glåmdalen omtalte saken først.

– Håper på fortgang

Eidsvoll kommune i Viken rammes også av brustengingen. I kommunen stenges fem fagtrebruer, noe som medfører utfordringer for mange av innbyggerne, forteller ordfører Hege Svendsen (Ap).

– Det viktigste er innbyggernes trygghet. Jeg var ganske lettet når beslutningen om å stenge bruene kom, selv om det medfører en del utfordringer, sier Svendsen.

Nå forventer hun at Statens vegvesen tilrettelegger godt og at det gjøres grundigere kontroll enn på Tretten bru.

– Jeg håper at de ikke må erstatte bruene, noe som vil være tidkrevende. Jeg håper på fortgang, men at de gjør det grundig.

HIT: Men ikke lenger. Veronica Jagedal bruker vanligvis Sletta bru mye. Foto: Harald/Eiken

Veronica Jagedal bruker vanligvis Sletta bru opp til flere ganger hver dag, men nå er den stengt. På omkjøringsveien er det dårlig veistandard.

– Det skaper store utfordringer. I hvert fall når man ferdes ganske ofte her.

Synes informasjonen er for dårlig

Jagedal etterlyser mer informasjon rundt stengingen.

– Jeg skulle ønske det var mer informasjon, så man forsto bedre hvorfor de har gjort som de har gjort. For eksempel er det fotgjengere som fortsetter å gå over brua, er det lov?

Også ordfører Svendsen synes informasjonen er for snever.

– Skiltene sier lite og det er et stort informasjonsbehov. Det er også vanskelig å nå dem på telefon. Jeg forstår at det er hektisk akkurat nå, men jeg forventer mer og tydeligere informasjon til kommunen i tiden fremover, så vi kan informere innbyggerne våre godt, sier hun.