Knuste Trump-kritiker: – Du fikk nettopp sparken

Jubelen sto i taket på valgvaken til Liz Cheneys motstander, Harriet Hageman, da tv-bildene fra Fox News viste at Trumps største kritiker i det Republikanske partiet tapte primærvalget i Wyoming natt til onsdag.

– Vi støtter deg ikke lenger. Du fikk nettopp sparken, sier Mary Fichtner til TV2 om Cheney.

For to år siden var Cheney en av de mektigste Republikanerne i Representantenes Hus, og nettstedet Politico spekulerte i om hun kunne ta steget helt opp til å bli partiets første kvinnelige Speaker.

Men alt endret seg da Cheney stemte for å stille Trump for riksrett i januar i fjor. De siste månedene har hun ledet de tv-sendte høringene om angrepet på Kongressen. Det har gjort henne upopulær på hjemmebane.

KRITISK: Mary Fichtner mener at Cheney ikke lenger burde være Wyomings kongressrepresentant. Foto: Mathias Ask/TV2

– Vi er ikke særlig begeistret for det her i Wyoming. 6. januar-komiteen er en bløff, sier Fichtner om høringene.

Tror du det er grunnen til at hun taper så stort i kveld?

– Det er den største grunnen. Men det er også andre ting, som at hun ikke bor i Wyoming, sier hun, og sikter til at Cheney også eier et hus i Washington-området.

Trumps parti

Allerede i ukene etter at Cheney stemte for å stille Trump for riksrett begynte hans støttespillere å mobilisere for å kaste henne og andre Trump-kritikere ut av partiet.

Trump valgte å gi sin støtte til advokaten Harriet Hageman, som hevder at Trump egentlig vant presidentvalget i 2020, og hun har kritisert Cheneys rolle i 6. januar-komiteen.

Det er ikke vanlig at så mange folkevalgte i Kongressen går aktivt inn i valgkampen mot en av deres egne medlemmer. Men misnøyen med Cheney har vært så stor blant hennes partikolleger at over 100 republikanske medlemmer gikk ut og støttet Hageman, deriblant partiets øverste leder i Representantens Hus, Kevin McCarthy.

KJEMPER: Liz Cheney tapte primærvalget i natt, men sier hun ikke vil gi opp kampen mot Trump. Foto: ALEX WONG

– Jeg tror dette blir en folkeavstemning om 6. januar-komiteen, sa McCarthy til Fox News tidligere denne uken.

Av de 10 republikanerne som stemte for å stille Trump for riksrett har kun to vunnet primærvalgene sine. Fire valgte å trekke seg fra politikken, mens Cheney i natt ble den fjerde som tapte mot en utfordrer, som var utpekt av Trump.

– Donald Trump har vært modig, og han har vist hvem i partiet som faktisk står for konservative verdier, og hvem som bare later som, sier Dan Cartwright, som også var på valgvaken til Hageman i natt.

Siste forsøk

Cheney gjorde et siste desperat forsøk på å overbevise velgerne ved å bruke sin far, tidligere visepresident Dick Cheney, i valgkampen. I en tv-reklame kalte han Trump en «feiging» som forsøkte å stjele valget i 2020.

– Jeg tror rett er rett, og galt er galt. Og jeg mener hun prøver å gjøre det rette, sa Jose Valencia, en republikaner som stemte på Cheney, som TV2 møtte utenfor et valglokale i Cheyenne.

HØRING: 6. januar-komiteen har denne sommeren satt Trumps håndtering av angrepet på Kongressen i fokus med flere tv-sendte høringer. Foto: SAUL LOEB

Men problemet til Cheney var at for mange republikanske velgere tenkte som Ray Pennock.

– Jeg stemte på faren hennes i hvert eneste valg siden jeg ble gammel nok til å stemme. Og jeg har stemt på henne to ganger før, men jeg kunne bare ikke gjøre det denne gangen, sier Pennock til TV2, rett etter at han hadde avgitt sin stemme til Hageman.

Wyoming er den mest republikanske delstaten i USA, hvor Trump fikk nesten 70 prosent av stemmene i 2020. Valget i november mellom Hageman og hennes demokratiske motstander Lynnette Grey Bull regnes som en ren formalitet.

Presidentambisjoner

I sin tale i natt sa Cheney at hun vil gjøre alt i sin makt for å hindre at Trump får en ny periode som president, og hintet om at hun vurderer å stille som presidentkandidat i 2024.

Den ideen ble ikke godt mottatt på hennes motstanders valgvake i natt.

– Det kommer ikke til å gå bra. Lykke til, sier Fichtner sarkastisk.

Målingene viser at Trump fortsatt er i førersetet blant potensielle Republikanske kandidater. Fichtner sier hun vil stemme på Trump hvis han stiller som presidentkandidat i 2024.

– Amerika først. Det er det viktigste for meg, sier hun.