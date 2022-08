Psykolog: Derfor sliter du mer med søvnen nå

De siste dagene har du sikkert lagt merke til at det er skikkelig lummert ute.

Det som var en kort tur på butikken gjør deg gjennomsvett, å sovne har vært vanskeligere, eller du kjenner at hodepinen kommer lettere.

Det varme og fuktige været har en ganske enkel forklaring.

– Det har vært veldig varmt og fint en periode. Så kommer det inn nedbør og krasjer med den varme luften, sier vakthavende meteorolog Beate Tveita i StormGeo til TV 2.

FUKTIG: De siste dagene har det vært varmt og fuktig, særlig på Østlandet. For mange har det ført til ubehag. Foto: Tore Meek / NTB

Oppleves varmere

Meteorologen forklarer at det særlig er Østlandet og til dels Sørlandet, samt Helgeland og sørover til nord i Trøndelag, som har fått kjenne på værtypen.

– Det har vært ganske vått med kraftige regnbyger og torden. Det var et lite lavtrykk som kom opp fra kontinentet, og førte til ustabil luft. Så har det braket løs med torden og tordenbyger, sier Tveita.

Det er ikke unormalt å slite med søvn eller føle på ubehag når slikt vær inntreffer.

– Når det blir så store værforandringer begynner kroppen å slite litt. Vi regulerer egen temperatur med svette, men det er bare effektivt å regulere temperaturen når svetten fordamper, sier psykolog Benjamin Silseth til TV 2.

FIRE FAKTORER: Psykolog Benjamin Silseth peker på fire faktorer som kan være grunnen til at du sover dårligere nå på grunn av lummert vær. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han forklarer at temperaturen oppleves varmere når svetten ikke fordamper og blir liggende huden.

– Det kjennes ut som man svetter mye mer. Da har vi en tendens til å miste mer vann i kroppen, og opplever denne som høyere.

Dette kan påvirke søvnen din

– Temperaturen er reelt sett ikke høyere, men den føles høyere. Man blir mye lettere dehydrert enn man blir til vanlig. Det tror jeg mange kjenner på som et ubehag, sier Silseth.

Ubehagene han peker på er hodepine, følelsen av å være sliten og dårligere søvn.

– Hvorfor sliter folk med søvn når det er lummert?

– Jeg tror det er veldig individuelt hva man kjenner på, når luftfuktigheten er høy og det blir det klammere. Det er mange som liker et mer nordisk klima å sove til. Altså tørrere og kjøligere luft.

Derfor kan det være uvandt for mange å sove i slike temperaturer det har vært siste dagene, forklarer han.

– Det er også sånn at kjernetemperaturen går ned når man sover. Det blir varmere rundt oss, mens det for kroppen er det naturlig at den skal ned i temperatur.

Silseth tror folk også er dårligere på å drikke mer og få i seg nok væske, når luftfuktigheten er så høy som den er nå.

– Det er dårlig vær, og flere holder seg mer inne. Da drikker man mindre vann. Jeg ser for meg at søvnen blir påvirket av også det.

En siste faktor han peker på er at det generelt er større oppsamling av støv og pollen når luftfuktigheten er høy.

– Så folk som egentlig ikke har allergier får en allergisk reaksjon. Akkurat det kan påvirke søvn og hvordan vi føler oss i hverdagen, sier Silseth.

Hva er lummert vær? Lummert defineres når duggpunktstemperaturen er 16 grader. Det tilsvarer 13,5 g vanndamp per kubikkmeter luft. Duggpunktstemperatur er et direkte mål for hvor mye vann det er i luften. Kilde: Yr

Ett klart råd

Det vanlig at værforandringer påvirker både kroppen og hodet hos noen, sier Silseth. Han kommer derfor med en klar oppfordring om du kjenner på ubehag denne uken.

– Mitt aller beste råd er å sørge for å drikke nok vann. Hvis du kjenner at du er varmere, svetter mer eller føler du er litt sliten. Drikk mer vann.

Han råder også til å finne andre måter å kjøle seg ned på.

– Ha en vifte eller gjennomtrekk hjemme. Å ta en kald dusj kan også hjelpe for å få ned temperaturen.