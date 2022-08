1300 nye lærere ut i streik

Oppdateres.

Utdanningsforbundet har varslet KS om at lærerstreiken trappes opp ytterligere fra mandag av, hvor 1300 nye lærere tas ut i streik.

– Det skjer fordi vi ikke har hatt noen bevegelse mellom partene. KS har ikke tatt kontakt, og ser ikke ut til å være interessert til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen. Det trenger vi skal vi finne en ny løsning for lærerne.

Det sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til TV 2.

UNGE: Steffen Handal sier unge velger bort læreryrket på grunn av lønnen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han minner om at lærere har vært lønnstapere de siste seks årene, og at det skjer samtidig som det er stor lærermangel i dette landet.

– Alt for mange elever møter ukvalifiserte lærere i dette landet. Det er klart det går utover elevene på lang sikt. Det vil gi dem dårligere undervisning og dårligere undervisning. Dette er en streik for fremtiden skole og fremtidens læreryrke.

Antallet nye lærere som tas ut i streik, kan bety at forbundet belager seg på en langvarig streik, ifølge Handal.

Elevene måtte gå hjem igjen: – KS har ansvaret

– Sånn må det bli

Mandag 20. juni gikk 45 lærere ved Gimle skole i Bergen ut i streik. Som følge av opptrappingen blir ytterligere 1300 lærere i 14 kommuner og ti fylkeskommuner berørt.

– Vi streiker for å få høyrere lønn, fordi vi har gått systematisk under det som alle andre har fått de siste seks årene minst. Nå tenker vi det er vår tur å komme opp på nivå med de andre, sier streikeleder Synnøve Kirkebø ved skolen til TV 2.

– Sånn må det jo bli. Skal vi legge press på arbeidsgiver må vi være flere enn én skole i Norge på streikevakt. Så det tenker jeg er naturlig, sier Kirkebø.

Hun sier lærerne vil bli værende i streik så lenge de må.

– Det blir like spennende for oss å se som alle andre.

Fullt mulig å løse

– For å være konkret. Hva er det dere krever i kroner og øre?

– Det er veldig lite vanlig å fremsette slike krav i pressen. Det kan bidra til å låse en situasjon, snarere enn å løse den. Det jeg kan si til alle som hører på er at KS kjenner veldig godt til våre krav. De er helt rimelige og mulige å innfri, sier Handal.

Han viser til Oslo kommune som er et eget forhandlingsområde, og at man klarte man å komme frem til en enighet med lærerne.

– Dette er fullt mulig å løse. KS bør sette seg til forhandlingsbordet. Hvis ikke vil dette komme til å gå utover elevene i norsk skole på kort sikt og lang sikt.

Disse skolene tas ut AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole 42 ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole 1-10 skoler 15 BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole 3 Slåtthaug skole 34 BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole 3

Bankgata ungdomsskole 27

Mørkvedmarka skole 2

Rønvik skole 1 Saltvern skole 1

Østbyen skole 1 GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole 1

Vardal ungdomsskole 34 HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole 22

Heggen barnehager avd blåbærdalen 1

Stangnes skole 1 HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole 1 Håvåsen skole 38 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage 1

Susebakke barnehage 1

Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon 1

Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning 1

Askim ungdomsskole 42

Havnås oppvekstsenter avd skole 1

Knapstad barne- og ungdomsskole 1

Spydeberg ungdomsskole 1

Trømborg skole 1 INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole 72

Lena-valle videregående skole avd lena 2 LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole 1 Riddersand skole 1

Sten-tærud skole 1

Tienbråten ressursbarnehage 1

Vardeåsen skole 1 Østersund ungdomsskole 32 MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage 1

Søndre modum ungdomsskole 24

Vikersund skole 1 MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole 33

St sunniva barnehage 1

Vågsetra barne- og ungdomsskole 1 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole 35

Romsdal videregående skole 2 NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole 6

Bodø videregående skole 60 PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole 1

Grønli skole 1

Heistadskolene avd barn 1

Kjølnes ungdomsskole 25

Lyngvegen barnehage 1

Tveten skole 1

Vestsiden skole 2 ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule 1

Haugaland videregående skole 72 STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole 1

Egge ungdomsskole 30 STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole 2

Hegra ungdomsskole 1

Lånke skole 1

Stokkan ungdomsskole 37 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole 1

Stangnes rå videregående skole avd stangnes 44

Heggen videregående skole 27

Kongsbakken videregående skole 33 TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole 41

Templarheimen barnehage 1

Tromstun skole 1

Trudvang barnehage 1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole vig videregående skole 59

Trøndelag fylkeskommune 1

Steinkjer videregående skole 59 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole 49 VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole 1

Bergen katedralskole 54

Slåtthaug videregående skole 28

Årstad videregående skole 1 VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole 46

Mysen videregående skole 65

Skedsmo videregående skole 80

Viken fylkeskommune 2 Totalt 1323

– Uholdbart

Utdanningsforbundets leder sier en lærer tjener litt forskjellig avhengig av hvor lang utdanning og ansiennitet man har.

– Det som har skjedd de siste årene er at læreryrket har sakket aketur sammenlignet med de andre yrkene. På lang sikt har vi tapt 15 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarene yrker med like lang utdanning, sier Handal, og legger til:

– Det er klart det er helt uholdbart. Unge mennesker velger i dag bort læreryrket fordi lønnen er for lav.

Han forklarer at det er helt uforståelig at en arbeidsgiver med ansvaret for norsk skole, ser det som opportunt å gjøre lærerne til lønnstapere nok en gang.

I tillegg viser han til at de er i en situasjon hvor de må gjøre læreryrket mer attraktivt.

– Nå har vi forsøkt å gjøre nesten alt annet for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Det er faktisk på tide at KS forstår at lønn betyr noe, også for lærerne. Vi er ikke kravstore. Vi vil bare ha det samme som andre.

Handal skjønner ikke at dette er for mye å forvente.

– Jeg beklager at denne streiken vil ramme elever på kort sikt. Men jeg håper foreldre skjønner at dette er faktisk er en kamp for å sikre nok lærere for framtiden i norsk skole.

KS: – Kinkig situasjon

Direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS sier de har hatt en omfattende forhandlingsløsning med alle sine 40 fagforeninger.

– Vi er så lykkelig for å ha fått på plass en løsning som 37 fagforeninger i vår sektor har akseptert. Vi er i den situasjonen at tre lærerorganisasjoner har sagt nei til dette, og valgt å gå ut i streik.

Han sier de har god dialog med Riksmekleren, og forholder seg til skissen de la frem. Det er også denne skissen de 37 andre organisasjonene har sluttet seg til.

Han påpeker at alle norske kommuner har godkjent dette tariffoppgjøret.

– Vi er jo i en litt kinkig situasjon. Nettopp fordi vi ikke har et eget tariffoppgjør for lærere. Lærere er en del av den store tariffavtalen i kommunal sektor.

Han legger til at lærere har hatt akkurat samme lønnsutviklingen som alle andre med tilsvarende utdanning i deres sektor.