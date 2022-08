Fotballryktene: – United-overgangen har kollapset

Adrien Rabiot ser ut til å glippe for United, men klubber jakter flere store navn. Dette er onsdagens fotballrykter!

HØYE LØNNSKRAV: Det kan se ut til at Adrien Rabiot blir i Juventus i denne omgang. Foto: JENNIFER LORENZINI

Manchester United har blitt koblet til halve fotball-Europa den siste uken. Linkene til Adrien Rabiot var de mest konkrete av dem alle.

Tabelljumboen skal ha vært enige med Juventus om en overgangssum på rundt 175 millioner kroner.

Men nå ser det ut til at franskmannen blir værende i Torino.

Ifølge Mirror skal Rabiots lønnskrav ha sjokkert United. Det til tross for at klubben var klare til å gjøre 27-åringen til en av deres best betalte menn.

Marca hevder at Manchester-klubben nå har snudd blikket mot Madrid. Der har de sett seg ut Casemiro i Real Madrid, samt Joao Felix og Matheus Cunha i Atletico Madrid.

Atletico ønsker ikke å gi slipp på sine yngre angrepspillere. De skal derimot være villige til å tilby enten Alvaro Morata eller Antoine Griezmann i en byttehandel for Cristiano Ronaldo, skriver The Sun.

Mens de «røde djevlene» forsøker er på spillerjakt i Madrid, planlegger Newcastle for storhandel i London. Den nyrike klubben skal ifølge Telegraph være interessert seg fire Chelsea-spillere.

Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher og Armando Broja står alle på Newcastles ønskeliste. AC Milan, Juventus og Atletico Madrid skal også ha vist interesse for førstnevnte.

Pengene skal Chelsea planlegge å bruke på Leicester-stopper Wesley Fofana.

Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano er spilleren enig med Chelsea om personlige betingelser, men prislappen rundt én milliard kroner (!) setter for øyeblikket overgangen på vent.

Daily Mail hevder at Dele Allis tid i Everton og Premier League er omme. Nå kan det se ut til at det tidligere stortalentet fortsetter karrieren i tyrkiske Besiktas.

Everton-fansen kan også se fram til et gjensyn med Idrissa Gueye. Overgangen fra PSG skal være svært nære, skriver Fabrizio Romano.

Memphis Depay kommer til å melde overgang fra Barcelona til Juventus i løpet av de kommende dagene, hevder Sport.