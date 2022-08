Blod-skandalen: Får millionerstatning

Den britiske regjeringen har endelig gått med på å tilby millionerstatning til pasientene som ble smittet av HIV og hepatitt C via blodoverføring.

Den store blod-skandalen - ofte omtalt som den verste behandlingskatastrofen i britisk helsemyndigheters historie - har endelig fått et gjennombrudd.

I en pressemelding onsdag varsler myndighetene at ofrene som ble smittet av HIV og hepatitt C via blodoverføring for flere tiår siden, skal få tilbud om kompensasjon.

Tusenvis av ofre vil motta en midlertidig erstatning på 100.000 pund, tilsvarende over en million norske kroner.

Tusenvis har dødd

– Regjeringen har til hensikt å foreta utbetalinger til de som har blitt smittet og etterlatte partnere i England innen utgangen av oktober. De samme betalingene vil bli gjort i Skottland, Wales og Nord-Irland, står det i pressemeldingen fra myndighetene.

Kompensasjonen kommer etter flere års kamp for rettferdighet, hvor det anslås at rundt 2400 personer har dødd siden den gang, ifølge Sky News.

– Selv om ingenting kan veie opp for smerten og lidelsen som de som er berørt av denne tragiske urettferdigheten utsettes for, tar vi grep for å gjøre det rette for ofre og de som på tragisk vis har mistet partnerne sine ved å sørge for at de mottar disse mellombetalingene så raskt som mulig, sa statsminister Boris Johnson i en uttalelse.

– Burde aldri ha skjedd

Det var på 1970- og 80-tallet at flere tusen mennesker ble smittet av HIV og hepatitt etter å ha fått infiserte blodoverføringer sendt fra USA, ifølge BBC.

Et ukjent antall britiske pasienter skal også ha blitt utsatt for hepatitt B og C etter fødsler og operasjoner, gjennom det infiserte blodet.

Kompensasjonen er basert på anbefalinger fra Sir Brian Langstaff, basert på en rapport fra en studie av Sir Robert Francis QC og hans vurdering av problemene.

– Skandalen med infisert blod burde aldri ha skjedd. Ved å akseptere Sir Brian Langstaffs anbefalinger, tar vi i dag et viktig skritt i å rette opp denne historiske feilen for de tusenvis av mennesker som er smittet og etterlatte partnere som er etterlatt, sa Helse- og sosialminister Steve Baclay i en uttalelse.

Utbetalingene er ventet å koste Storbritannia rundt 400 millioner pund.