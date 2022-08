Advarer Glimt: – Har en stor fordel

Se Dinamo Zagreb - Bodø/Glimt onsdag 24. august fra 20.30 på TV 2 og Play!

– Bodø/Glimt overrasket oss ikke, vi vet at de er et godt lag. De liker å spille pasningsfotball og de har et godt forsvar. Vi visste det skulle bli en vanskelig kamp, sa Dinamo Zagreb-stjerne Luka Ivanusec til TV 2 etter kampslutt.

– Det er ikke en god følelse å tape kampen, men vi skal se frem til hjemmekampen hvor vi skal snu resultatet og komme oss til Champions League, fortsatte innbytteren.

Kroatenes trener, Dinamo Zagrebs Ante Čačic, innrømmet at Bodø/Glimt var det beste laget gjennom hele kampen.

– Nordmennene fortjente å vinne. Det er synd at vi slapp inn et mål da vi roet dem ned. Scoringen var litt av et sjokk, men den andre omgangen gir oss håp om at vi kan slå tilbake og gå videre, sier treneren.

VARSLER COMEBACK: Dinamo Zagrebs trener Ante Čačic mener det blir et helt annet kampbilde i Kroatia. Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Dystre tall

Håp til Dinamo gir også Glimts «svake» bortestatistikk.

Siden Europa League-eventyret startet i 2020 har de vunnet suverene 15 av 16 hjemmekamper med målforskjellen 51-9.

På fremmed gress derimot, har det bare blitt to seire, seks uavgjort og seks tap med scoringssifrene 22-18 i favør laget fra nord har møtt.

Se forskjellen på hjemme- og bortebane Fakta: Bodø/Glimts kamper i Europa (bortekamper uthevet) 2020: Bodø/Glimt - Kauno 6-1

Bodø/Glimt - Zalgiris 3-1

Milan - Bodø Glimt 3-2 2021: Bodø/Glimt - Legia 2-3

Legia - Bodø/Glimt 2-0

Valur - Bodø/Glimt 0-3

Bodø/Glimt - Valur 3-0

Prishtina - Bodø/Glimt 2-1

Bodø/Glimt - Prishtina 2-0

Zalgiris - Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt - Zalgiris 1-0

Bodø/Glimt - Zorya Luhansk 3-1

CSKA Sofia - Bodø/Glimt 0-0

Bodø/Glimt - Roma 6-1

Roma - Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt CSKA Sofia 2-0

Zorya Luhansk - Bodø/Glimt 1-1 2022: Celtic - Bodø/Glimt 1-3

Bodø/Glimt - Celtic 2-0

Bodø/Glimt - AZ Alkmaar 2-1

AZ Alkmaar Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt Roma 2-1

Roma - Bodø/Glimt 4-0

Bodø/Glimt - Klaksvik 3-0

Klaksvik - Bodø/Glimt 3-1

Linfield - Bodø/Glimt 1-0

Bodø/Glimt - Linfield 8-0

Bodø/Glimt - Zalgiris 5-0

Zalgiris - Bodø/Glimt 1-1

Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb 1-0 Kilde: altomfotball.no

De tre tapene i Eliteserien denne sesongen har alle vært på bortebane.

Samtidig har den kroatiske storklubben aldri røket ut av en UEFA-turnering etter ettmålstap mot andre enn lag fra Europas topp fem-ligaer, skriver journalisten Tomislav Globan.

Returoppgjøret på Stadion Maksimir foran 25 000 tilskuere blir nemlig noe helt annet skal man tro den 68 år gamle trenerveteranen.

– Vi er mye bedre på det vanlige gresset enn på kunstgresset. Det som ble deres fordel i dag blir vår store fordel på stadion, sa Čačić.

Dinamo Zagreb's return leg success after losing the 1st leg away by 1 goal in UEFA competitions:



2019: Viktoria Plzen ✅

2007: Werder Bremen❌

1998: Celtic ✅

1997: MTK ✅

1997: Newcastle ❌

1997: Partizan ✅

1988: Besiktas ✅

1979: Perugia ❌

1963: LASK ✅#BODDZG #UCL — Tomislav Globan (@tgloban) August 16, 2022

– Helvetes kok

Målscorer Amahl Pellegrino er klar på hva som venter.

– Vi kommer til å møte et helvetes kok der nede, sa matchvinneren til TV 2.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mener troppen har tatt god lærdom av bortekamper i Europa mot stormakter som Milan og Roma.

– Vi har vist at vi kan håndtere vanskelige bortekamper i Europa tidligere. Utgangspunktet er okay, bedyrer Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

SIKRET FORDEL: Amahl Pellegrinos scoring gjør at Bodø/Glimt leder 1-0 før returoppgjøret. Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Dinamo Zagreb ble nummer to i Europa League-gruppespillet forrige sesong bak engelske West Ham. I første utslagsrunde ble det 2–3-tap for Sevilla.

Året tidligere tapte laget 2-0 i det første oppgjøret i åttedelsfinale mot Tottenham i London, før de banket engelskmennene 3-0 på eget gress i returen.

– Store lag har lidd her tidligere med et bedre resultat på forhånd. Håper vi kan tilfredsstille hele Maksimir, som vil være til stor hjelp for oss. Vi vil være klare og ønsker dem velkommen, sier Čačić lurt.

– En helt annerledes kamp

Den danske midtstopperen Rasmus Lauritsen har også merket seg at statistikken er i deres favør.

– Jeg er ikke overrasket over at de spilte bedre enn oss og er sikker på at vi kommer til å slå dem hjemme i Zagreb. Det er vår bane, en helt annerledes kamp, sier Lauritsen som skryter av hva Glimt har oppnådd.

– Jeg har den dypeste respekten for hva de har fått til. Å spille her var utrolig, men jeg håper de får noen gode resultater i Europa League - og ikke Champions League, gliser dansken.

SELVSIKKER: Dinamo Zagrebs Rasmus Lauritsen har erfaring med å frustrere stjernespillere. Her fra Europa League-kampen mot Harry Kane og Tottenham i 2021. Foto: Darko Bandic

Kroatene møter imidlertid motbør fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– I mine øyne er Bodø/Glimt små favoritter. Det blir en ellevill kamp i Kroatia, spår Mathisen.