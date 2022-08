– Må være lik strømpris for hele Norge

– Vi tjener ikke penger nå. Trenger ikke prøve. Nå er det bare å jobbe og håpe vi lander på beina.

På kornfabrikken Stangeland Mølle i Sandnes går så og si alle inntekter nå til å betale strømkostnadene, ifølge eier Øyvind Aareskjold.

Aldri opplevd lignende

Familiebedriften har gått i generasjoner siden 1846, men nå frykter Aareskjold for fremtiden, hvis ikke regjeringen tar grep for næringslivet.

FORTVILET: Øyvind Aareskjold har lang erfaring i bransjen, men har aldri sett lignende tilstander som nå under strømkrisen. Foto: Kristian Myhre

– Jeg er 65 år, og har drevet butikk siden jeg var 21, men jeg har aldri vært borti en mer fraværende regjering, sier Aareskjold.

Stangeland Mølle har de samme inntektene som før, men regner med å ha tredoblet utgiftene det siste året.

Store forskjeller i landet

Onsdag setter strømprisen ny rekord med en makspris på 5,26 kroner på Sør-Vestlandet. Til sammenligning koster det 0,01 krone per kilowattime i Nord-Norge.

Rekorden består ikke lenge, da det torsdag vil bli en makspris på 5,89 kroner på Sør-Vestlandet.

Kornprodusenten er redd for hva dette vil bety for konkurransedyktigheten til bedriftene som tilhører området med høye strømpriser.

– Kundene spør ikke om hvor i landet man ligger, de spør etter en pris, sier Aareskjold.

Han mener strømprisene må være like, uavhengig av geografi.

– Det må være én pris for Norge. Ære være det de (regjeringen, red.amn.) klarer å selge ut av landet for høyere pris. Men i Norge må det være én pris, enten man hører til her, i Oslo eller i Nord-Norge, sier han og legger til:

– Hvis ikke politikerne skjønner dette så bygger de ned hele Rogaland.

Har lovet tiltak

FRYKTER FOR BEDRIFTEN: Kornbonden er redd for at Stangeland Mølle og andre bedrifter på Sør-Vestlandet vil få det vanskelig. Foto: Kristian Myhre

Tirsdag ble det klart at Stortingets presidentskap enstemmig har bestemt å innkalle til stortingsmøte før den formelle åpningen i starten av oktober for å jobbe nye strømtiltak.

– Da vil jeg presentere de tiltakene regjeringen allerede har gjennomført, det vi jobber med på energifeltet og det vi kommer til å gjøre, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til TV 2.

Aasland presiserer at ordningen for næringslivet vil komme som en egen sak til Stortinget ved siden av statsbudsjettet selv om den legges fram samtidig.

– Det betyr at Stortinget kan behandle denne veldig raskt, innen dager, hvis Stortinget ønsker det.

Derfor øker prisen nå

Årsaken til de høye prisene er sammensatt, forteller strømanalytiker Tor Reier Lilleholt.

– Det kommer først og fremst fra en krig i Europa, som gjør at hele Europa er i ubalanse. Man trenger gass til å produsere elektrisitet og den prisen ligger på rundt 5-6 kroner, sier Lilleholt.

NYE REKORDER: Hos Nord Pool fører de oversikt over strømprisene i Europa for hver dag som går. Onsdag setter Sør-Vestlandet ny rekord. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg skal Norge øke eksporten noe i disse dager, da det er svært lite vind i Danmark, Tyskland og resten av Nord-Europa.

Kan regnet hjelpe?

Prisene blir spesielt høye på Sør-Vestlandet på grunn av lave magasinfyllinger og behov for å spare på vannet.

TILTAK: Tom Darell, Administrerende direktør Nord Pool forklarer hvorfor strømmen blir dyr akkurat nå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I disse dager er det meldt mye nedbør på spesielt Østlandet. CEO i kraftbørsen Nord Pool, Tom Darell, sier at regn er positivt for prisen, men tror ikke det vil ha betydelig effekt på grunn av et tiltak;

– Det som faller i magasinene av nedbør, det blir i magasinene fordi produsentene har fått beskjed om å spare på vannet til vinteren, forteller Darell.

Håpet er at det vil forbedre seg på sikt.

– Kan vi få en veldig våt høst så vil det nok hjelpe. Det vil nok kanskje være først neste år vi kan se en effekt. For vi trenger det vannet vi har i magasinene nå pluss det som kommer, sier Lilleholt.

Lilleholt tror prisen vil ligge på det samme til vinteren, om ikke enda høyere hvis vi får en tørr vinter.