Ber demokrater bytte parti for å hjelpe henne

Liz Cheney er forberedt på å tape når Republikanerne nå skal velge representant til Huset i Kongressen i USA.

Datteren til tidligere visepresident Dick Cheney har vært en sterk kritiker av tidligere president Donald Trump og sitter i komiteen som for tiden etterforsker angrepet på Kongressen 6. januar, som Trump anklages for å ha oppildnet til.

Republikanere som går ut mot Trump, jobber som oftest i bratt oppoverbakke.

Guvernør skiftet parti

Meningsmålingene viser at Harriet Hageman er en stor favoritt til å vinne Cheneys plass i Representantenes hus. Hun leder med 20-30 prosentpoeng på Cheney.

– Jeg håper fremdeles at meningsmålingene er feil, sier lokalpolitikeren Landon Brown, en av Cheneys støttespillere, til nyhetsbyrået AP.

Selv går Cheney til det uvanlige grepet å be «motstanderne» om hjelp. Hun oppfordrer ifølge Fox News velgere registrert hos Demokratene om å skifte parti for å stemme på henne tirsdag.

I mange delstater i USA må man være registrert som republikaner for å stemme i Republikanernes primærvalg, eller som demokrat for å stemme i Demokratenes primærvalg.

– Når Liz Cheneys eneste håp er å appellere til demokratene om å raide Republikanernes primærvalg, vet du at hun har gått helt over til Nancy Pelosis side, sier Hagemans valgkampsjef Carly Miller til Wyoming Public Media.

Guvernør Mike Sullivan har ifølge CNN valgt å skifte parti for å støtte Cheney.

– Av respekt for hennes lederskap, har jeg stemt på henne, sier Sullivan, som samtidig legger til at det ikke er nok demokrater i Wyoming til å kunne hjelpe Cheney selv om alle hadde skiftet side.

TRUMP-LOJALIST: Harriet Hageman støtter Trumps løgn om presidentvalget i 2020. Foto: Mead Gruver / AP / NTB

Trump-lojalist

Hageman støttes av Trump. Hun har også omfavnet hans løgn om at valgjuks førte til at Trump tapte presidentvalget i 2020.

– Det valget ble absolutt fusket med. Det ble fusket med for å sikre at president Trump ikke skulle bli gjenvalgt, sa Hageman under et valgkampmøte i Casper nylig.

Dette til tross for at Trump og hans tilhengere tapte 64 rettsprosesser i seks nøkkeldelstater knyttet valgresultatet.

Så langt under Republikanernes primærvalg i amerikanske delstater, har Trump-lojalistene klart seg svært bra. Ifølge Associated Press har Trump-lojalister vunnet nominasjoner fra Arizona til Georgia til Pennsylvania.

Kun to av de ti medlemmene i Representantenes hus som stemte for å stille Trump for riksrett etter angrepet på Kongressen, har vunnet sine primærvalg. Resten har tapt eller ikke stilt til gjenvalg.

– Det vil virkelig være synd dersom Cheney taper. Det viser bare hvor sterkt grep Donald Trump har på det republikanske partiet, legger han til.

Vinnerne av Republikanernes primærvalg vil i november møte vinnerne av Demokratenes primærvalg i kampen om et sete i Kongressen.