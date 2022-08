Slutt med 21 år eldre kjæreste

Det er «Midsommar»-skuespilleren Florence Pugh (26) som røper bruddet i et intervju med Harper's Bazaar.

«SCRUBS»-STJERNE: Den tidligere «Scrubs»-skuespilleren Zach Braff har vært sammen med den 21 år yngre skuespillerinnen. Foto: Charles Guerin

– Vi har prøvd å gå gjennom denne separasjonen uten at hele verden skal vite det, fordi det har vært et forhold alle har hatt mening om, forteller Pugh til Harper's bazaar.

PRIVATE: Paret har vært svært private i sosiale medier. Foto: Skjermdump fra Instagram

Stjerneparets forhold har vært utsatt for mye diskusjon på internett, med mange fans som har uttrykt bekymring og kritikk på grunn av aldersforskjellen.

Paret har vært koblet til hverandre siden desember 2019, da Pugh spilte en rolle i Braffs kortfilm «In The Time It Takes to Get There».

Pugh er aktuell med filmen «Don't Worry Darling», der hun spiller mot Harry Styles. Filmen har lanseringsdato den 23. september.



Den tidligere «Scrubs»-skuespilleren Zach Braff (47) har i løpet av de siste årene trukket seg fra rampelyset. Til tross for dette har paret delt flere bilder av hverandre i løpet av forholdet.