Livsvarig fengsel for mannen som kjørte inn i folkemengde i Trier

Domstolen i Trier bestemte også at mannen skal bli plassert på psykiatrisk sykehus med høy sikkerhet. Ifølge en psykiatrisk rapport lider 52-åringen av paranoid schizofreni med store vrangforestillinger.

Blant annet skal tiltalte ha sett på seg selv som et offer for en storstilt statlig konspirasjon og følt seg forfulgt, avlyttet og overvåket. Mannen sa under rettssaken at han ikke husket noe fra gjerningstidspunktet. Han skal også ha drukket i forkant av angrepet.

I tillegg til fem drap var mannen også tiltalt for 18 drapsforsøk. De drepte var en ni uker gammel baby og barnets 45 år gamle far, samt tre kvinner på 73, 52 og 25 år.

En talsperson fra en nasjonal forening for ofre sier til nyhetsbyrået DPA at familiene til ofrene er lettet over tirsdagens dom.