Statens vegvesen stenger 14 trebruer

KOLLAPSET: Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset mandag morgen. To biler var på broen da det skjedde, men ingen personer mistet livet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

De 14 andre bruene skal stenges mens man utreder årsaken til at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset. Dermed snur altså myndighetene, som mandag ikke ville stenge disse bruene.

– Grunnen til dette er at vi per nå ikke har årsaken til ulykken. Det hadde vi trodd vi ville få i løpet av et døgn, det har vi ikke nå, så da er det bedre å være føre var, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.



STENGES: Sundbyveien bru i Eidsvoll er blant de 14 bruene som skal stenges raskest mulig. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Stengningene trer i kraft så raskt som mulig.

– Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Samferdselsministeren erkjenner at dette vil få store negative konsekvenser for folk og næringsliv.

– Vi har bedt Statens Vegvesen om å se om vi kan få inn andre tiltak, midlertidige bruer eller lignende. Det er alvorlig når vi har brukollaps, særlig når det er såpass ny infrastruktur som dette, sier Nygård.

Arbeidet med å rive Tretten bru starter trolig onsdag rundt klokken 11.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid vi bruker på å fjerne brua. Det er viktig å få åpnet E6 fortest mulig, men arbeidet er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tiden det tar, for å få gjort dette på en sikker måte, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

STENGT: Dette kartet viser oversikt over de ulike bruene som nå er stengt. Foto: TV 2

Disse bruene stenges