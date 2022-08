«Sommerhytta»-vinnere selger

Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) vant årets sesong av den populære serien Sommerhytta.

Når TV 2 intervjuet vinnerparet etter finalen, var de lykkelige over å ha gått av med seieren etter ti uker med hardt arbeid.

– Jeg har ikke ord. Det er den største gaven vi kan få. Vi har jobbet så hardt for det, så vi er takknemlig for at det lønte seg, sa Boudaya til TV 2.

– Det er noe vemodig med det hele. Dette er den første leiligheten vi har hatt sammen. Vårt første hjem. Heldig er de som får overta denne perla, skriver Boudaya til følgerne sine på Instagram.

«En meget attraktiv toppleilighet oppusset av vinnerne av Sommerhytta 2022!», skrives det i Finn-annonsen, som Boudaya deler fra sin Instagram-konto.

Sommerhytta-vinnerne skriver i en melding til God kveld Norge at paret er klare for et nytt kapittel, og at de ønsker å selge leiligheten for å flytte litt nærmere sentrumslivet i Oslo.

– Det blir veldig spennende å se hvor vi ender opp! Planene er å bli i Oslo, enda nærmere sentrum. Vi leter etter en leilighet som vi forelsker oss i. Om den har rom eller ting som må fikses, så er vi villige til å ta på oss et nytt oppussingsprosjekt, skriver Boudaya til God kveld Norge.