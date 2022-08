Fått påvist brudd i nakken etter sykkelvelt

Uno-X-syklisten var ved bevissthet og ble sendt direkte til sykehus etter velten på dronningetappen av Tour of Scandinavia.

Laget opplyser tirsdag til TV 2 at 25-åringen har fått påvist et brudd i nakken.

Bruddet er stabilt og fint, og vil sannsynligvis ikke kreve operasjon. Hun må imidlertid gå med nakkekrage de neste tre månedene.

I tillegg har hun fått påvist et brudd i albuen.

Flere ryttere i bakken

Tolv kilometer før mål på dronningetappen av Tour of Scandinavia lørdag gikk det helt galt.

I inngangen til den avsluttende klatringen gikk flere ryttere i asfalten.

Det norske håpet Mie Bjørndal Ottestad forsvant rett i autovernet og ble liggende i store smerter. Uno X-rytteren fikk seg en kraftig smell og ble sendt rett til sykehus.

– Hun har slått albuen kraftig og fått en skikkelig trøkk i brystet. Men hun var ved «sine fulle fem». Hun var svært lei seg, selvfølgelig, og hadde veldig vondt, sa sportsdirektør i Uno X, Lars Bak, til TV 2 etter målgang.

Lagvenninne Joss Lowden gikk også i asfalten, men slapp unna uten større skader.

Ved godt mot

Det er ikke ventet at skaden vil få varige mèn for 25-åringen, men det blir en lengre rehabiliteringsperiode for Uno-X-syklisten.

Ottestad blir værende på sykehus til mandag.

TV 2 får opplyst at hun er ved godt mot og klar for å arbeide mot et comeback på sykkelsetet.

Ottestad var èn av to norske kvinner som syklet Tour de France Femmes for det norske profflaget Uno-X tidligere i sommer.