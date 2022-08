Karen (25) provosert over skuelystne: – Jeg skrek «helvetes idiot»

SINT: Karen Margrethe Eng (25) ble provosert og skrek til småbarnsfaren da hun så at han hadde tatt med seg barna under den farlige broen. Foto: Karen Margrethe Eng

– Jeg skrek «helvetes idiot» og «stakkars barna dine» til ham, forteller Karen Margrethe Eng (25).

Eng var ved broen klokken 11, kun timer etter ulykken fant sted.

Der oppdaget hun det hun forsto var en far som hadde brutt politisperringene og tatt med sine to barn under brokollapsen for en nærmere titt.

– Vi som sto der ble forbauset og tenkte «hva er det han driver med?».

Etter Eng ropte at de måtte komme seg vekk, skal han ha sett «dumt» på henne før han snudde seg igjen og fortsatte å ta bilder av broen.

– Det er greit å ta ansvar for egen idioti, men å dra med barn som ikke vet bedre ... Jeg ble veldig provosert.

SJOKKERT: Karen Margrethe Eng (25) ble helt sjokkert da hun så hvor mange som utsatte seg selv for fare kun på grunn av nysgjerrighet. Foto: Harald Eiken / TV 2

– Korttenkt

Mannen og de to barna var ikke de eneste skuelystne på stedet. Eng observerte flere som brøt politisperringene for å komme nærmere.

– De mister hodet fordi de blir nysgjerrige. Jeg skjønner ikke at det går an å bli så korttenkt, sier hun.

Eng og de andre som observerte fra bak sperrelinjene, fikk beskjed om at broen var ustabil og at de kanskje måtte dra sperrelinjene enda lenger bak.

– Når en trygg bro ikke er trygg, så er hvert fall ikke en knekt bro trygg, påpeker hun.

KOLLAPS: Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset da en lastebil og en personbil var på vei over mandag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan ikke garantere trygghet

Stine Monika Hansen, fungerende leder for ordensseksjonen i politiet i Lillehammer, bekrefter at det er flere som har brutt politisperringene ved Tretten bru.

– Selv under aksjonen måtte vi be folk trekke tilbake fordi de ikke holdt seg unna sperringene.

Hun advarer mot å krysse sperringene og forteller at broen ikke er sikret.

– Helt på bruddkanten kan det være usikkert, og man kan ikke garantere at det ikke er løse gjenstander på broen.

Store deler av Tretten bru ligger nå i vannet, og Hansen forteller at det store trykket fra vannmassene kan dra med seg broen nedover.

– Det er veldig ubetenksomt og helt unødvendig å utsette seg selv og barna for en potensiell fare, sier hun.

USIKRET: Politiet advarer mot å bevege seg nærme broen, da den ikke er sikret. Den skal trolig fjernes onsdag formiddag. Foto: Harald Eiken / TV 2

Frykter ulykke

Da Tretten bru kollapset var det to sjåfører på vei over broen. Ingen av de ble skadet.

– Det er veldig dumt om det nå ender opp med en ulykke i etterkant fordi folk ikke følger sperringene, sier Hansen.

Etter politiet hadde dratt hjem for dagen på mandag, måtte de ifølge Hansen dra tilbake igjen til området etter flere meldinger om personer som bevegde seg nærme broen.

Hun forteller at det kan medføre bøter eller fengsel inntil tre måneder å passere politiets sperringer.

– Sperringene er der for ens egen sikkerhet, sier hun.