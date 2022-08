Næringslivet har liten tro på at Norge når klimamålene

Hele seks av ti bedrifter tror målet om å halvere klimagassutslippene innen 2030 ikke blir nådd, viser PwCs klimaindeks for 2022.

– Det er dramatisk at så mange i næringslivet har mistet troen på at vi kommer i mål. Det viser at det er et stort behov for åpenhet og konkrete tall for å sikre at vi faktisk når nasjonale mål, sier direktør Leif Arne Jensen i PwC.

Ti av de 100 største bedriftene styrer mot å nå Parisavtalen. Det er opp fra fire i 2021, ifølge indeksen, som lanseres for tredje år på rad under Arendalsuka.

Den er basert på en spørreundersøkelse sendt til de 100 største bedriftene. 62 av dem svarte.

De ti bedriftene som kutter i tråd med Parisavtalen, er Adevinta, DNV, Gjensidige, KLP, Lerøy Seafood, Mowi, Møller Mobility Group, Posten Norge, Storebrand og Vygruppen.

Samtidig sier stadig flere bedrifter at de har en god klimastrategi. I år sier seks av ti bedrifter dette, mot fire av ti i 2021.

Tre av ti bedrifter har nå med alle indirekte utslipp i sitt klimaregnskap.

I fjor gikk utslippene i Norge ned med marginale 0,3 prosent. I nesten alle industrier var det en økning i utslippene, ifølge PwC.