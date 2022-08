PST varsler om høy spiontrussel på Arendalsuka

Etterretningstrusselen på Arendalsuka er høy, mener PST. De regner med at personer som jobber for utenlandske etterretningstjenester vil være til stede.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener også at disse vil forsøke å tilnærme seg personer på Arendalsuka, sier avdelingsdirektør Inger Haugland til Nettavisen.

– Arendalsuka samler en rekke personer med tilgang til skjermingsverdig informasjon og personer som har eller kan få posisjoner som er interessante for utenlandske etterretningstjenester. Personer som jobber for utenlandske etterretningstjenester opererer i et langsiktig perspektiv, og Arendalsuka kan være et egnet sted for å knytte første kontakt med en potensiell kilde, sier Haugland.

Russland og Kina utgjør den største trusselen, men også andre land er aktive i Norge, sier hun.

Haugland sier at de ikke vil at folk skal bli paranoide, og at det for så vidt ikke er farlig at noen blir kontaktet av en representant fra en fremmed etterretningstjeneste.

– Men relasjonen kan utvikle seg over tid til å bli et avhengighetsforhold som det er vanskelig å komme seg ut av, sier Haugland.