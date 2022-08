Norsk musiker i stygg trafikkulykke: – Ble liggende en stund på bakken

– Jeg ble liggende en stund på bakken da det var så sykt vondt. Ble kvalm og uvel, skriver musikeren på Instagram.

Han forteller at noen venner snarlig kom og hjalp ham, samt ringte ambulansen.

Ulykken skjedde da Aaseth var på sykketur mellom Hvervenbukta og Tusenfryd.

Velger å ikke være sint

Aaseth er kjent for både musikkelskere og TV-tittere. Den norske gitaristen og kapellmesteren startet Hans Orkester i 2008, som blant annet er fast band på Allsang på Grensen. Han har hatt TV-opptredner på Torsdag kveld fra Nydalen, Kvelden før kvelden, Spellemannprisen og Humorgallaen.

På Instagram forteller han om hvordan en kvinnelig bilist ikke så ham da hun kjørte inn i en rundkjøring.

– Hun kan kun ha sett seg til venstre om noen kom, og ikke sett om noen var i selve rundkjøringa. Jeg er ikke sint på henne, for det hjelper ikke, men man gjør seg opp noen tanker som myk trafikant.

Aaseth ber bilister ha myke trafikanters sikkerhet i bakhodet, og sier at han ikke hadde noe å stille opp med da han ble påkjørt.

– Jeg satte meg etter en stund opp på autovernet, men svimte av. Jeg drømte en «sykt nice» drøm, og skjønte ingenting da jeg våknet.

KJENT FJES: Allsang på grensen-publikummet kjenner godt til Aaseth. Foto: TV 2

Reddet av sykkelhjelm

Sykkelhjelmen hjalp godt til, men resten av kroppen beskriver han som mørbanket. Han har brukket kragebeinet og er generelt forslått.

Til TV 2 forteller Aaseth at det første han gjorde da han kom hjem fra sykehuset etter noen dager, var å sjekke om han kunne henge gitaren over skuldrene for å spille. Skal vi tro multitalentet, gikk det bra. Han håper dermed at ulykken ikke skal bidra til store endringer i spillejobber fremover.

I kommentarfeltet på Instagram får musikeren trøstende ord av flere kjendiser, som komikerne Nils-Ingar Aadne (39) og John Brungot (45).

«Men i svarteste heiteste, Hans! Her skal vi bare prise alt av beskyttelse for at det gikk såpass bra som det gikk. Håper du klarer å holde kroppen i ro sånn at kroppen får summet seg. Satser på du er tilbake på sykkelen igjen om ikke altfor lenge. Massiv god bedring til deg, og ikke minst familien som må se deg sånn», skriver Brungot, etterfulgt av mange hjerter.