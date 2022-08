Puster lettet ut: – Glad de tok til fornuften

Mandag morgen kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen, mens en lastebil og en personbil kjørte over.

Det utløste først en stor redningsaksjon, og i etterkant en diskusjon om hvordan noe slikt kunne skje.

Flere har bedt om at alle fagverksbroer i tre må stenges inntil årsaken til kollapsen er funnet. Blant dem var Arild Magne Båtberget, som ble skadd i en brokollaps i 2016.

Tirsdag kom likevel nyheten om at Statens vegvesen stenger 14 trebroer.

– Jeg er veldig glad de tok til fornuften! Det hadde jeg faktisk ikke trodd, sier Arild Magne Båtberget.

SVIKTET: Dronebilder av Tretten bru, som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen, etter at den kollapset i elva. Stian Lysberg Solum / NTB

Var selv i en brokollaps

Det er nemlig ikke første gang en bro av denne typen svikter under bilister i Gudbrandsdalen.

Båtberget falt åtte meter etter at Perkolo bru sviktet i 2016. Han kunne derfor ikke forstå hvorfor de andre broene ikke ble stengt med umiddelbar virkning mandag.

– Disse broene burde vært stengt, og de burde vært stengt i dag, sa han til TV 2 mandag.

Tirsdag er han på langt bedre humør.

– Selv om dette burde skjedd i går, er jeg veldig glad. Det kan tross alt være fare for liv og helse, sier Båtberget.

Som yrkessjåfør forventer han at myndighetene tilrettelegger gode omkjøringsmuligheter i mellomtiden.

– Vil skape store utfordringer

– Vi har stor forståelse for at dette nå blir gjort, det er nok det eneste riktige sånn som situasjonen nå er blitt, sier Guttorm Tysnes, regionssjef i Norges lastebileierforbund Innlandet.

– Det er ikke mange som er yrkessjåfører, som ikke har snakket om brokollapsen i dag. Det er mange som ikke har hatt så lyst til å kjøre over denne typen broer, men lastebilene må jo fram, sier han.

RIKTIG: Guttorm Tysnes i Norges lastebileierforbund tror det er riktig å stenge trebroene som følge av ulykken. Foto: Harald Eiken / TV 2

Tysnes sier konsekvensene av de stengte broene også vil skape store problemer.

– Nå må myndighetene jobbe effektivt og grundig. Vi kan ikke vente for lang tid på at de nå skal åpne igjen, sier han.

Lå våken om natten

Fem av trebroene som skal stenges, ligger i Eidsvoll kommune.

Ordfører i kommunen, Hege Svendsen (Ap), er fornøyd med beslutningen til Statens Vegvesen om å stenge broene.

– Jeg synes det var veldig skummelt å se at to broer som er så like kollapset. Vi er kanskje den kommunen med flest trebroer, så jeg lå våken om natten og bekymret meg for innbyggerne, forteller hun.

FORNØYD: Hege Svendsen (Ap) er svært fornøyd med at 14 treborer stenges inntil videre. Foto: Eidsvoll kommune

Selv om det enda ikke er funnet årsaken til kollapsen av Tretten bru, mener Svendsen at trebroene viser en stygg statistikk etter gårsdagens ulykke.

– Det er bedre å være føre var og gjøre disse undersøkelsene, når konsekvensene er så fatale.

Ordføreren forteller at broene vil bli stengt i løpet av det neste døgnet, og at de ikke har fått noen tidsramme på hvor lenge de vil holde stengt.

– Det vil medføre noen ulemper for innbyggerne, men det tror jeg skal gå fint.