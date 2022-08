Bekreftet: Kjønø ferdig i Stabæk

Tirsdag bekrefter Stabæk avgangen i en pressemelding.

– Jeg har hatt en fin tid i Stabæk og beklager at resultatene i år ikke har vært som forventet. Jeg respekterer klubbens behov for å gjøre endringer nå og er sikker på at Stabæk kommer til å få gode resultater utover høsten og har en lys fremtid i vente, sier Kjønø.

Assistentene Hugo Vicente og Petter Belsvik overtar det midlertidige ansvaret.

Etter tre strake tap - det siste mot nedrykkstruede Stjørdals/Blink - kunne TV 2 erfare tirsdag at sørlendingens dager som Stabæk-trener var talte.

PRESSEKONFERANSE: Eirik Kjønø ble presentert som ny Stabæk-trener 9. juli i fjor. 403 dager senere er det over. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ble informert etter TV 2-sak

Spillerne skal allerede ha blitt informert av klubben umiddelbart etter at TV 2 meldte at partene forhandlet om sluttpakke.

Stabæk rykket ned fra Eliteserien i fjor, men livet i norsk fotballs nest øverste divisjon har foreløpig ikke vært en dans på roser. En 5. plass er status foreløpig.

Presset på Kjønø har steget den siste tiden, og mandag måtte treneren svare på sin egen framtid i et intervju med lokalavisa.

– Det er ikke opp til meg å vurdere min egen stilling. Det er det klubben og klubbens styre som må bestemme, sa Eirik Kjønø til Budstikka.

Slik TV 2 forstår det har flere i Stabæk-leiren forventet at noe måtte skje denne uka.

FERDIG: Eirik Kjønø har ledet sin siste Stabæk-trening. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Forfremmet

Eirik Kjønø ble hentet til Stabæk som assistenttrener foran fjorårssesongen. Fra sommeren av ble trenertalentet forfremmet til hovedtrener etter at Janne Jönsson og Stabæk skilte lag.

Da Eirik Kjønø ble ansatt som Stabæk-trener i Eliteserien i fjor, var han bare 30 år gammel. Vel ett år senere skiller altså partene lag.

Eirik Kjønø har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.



– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Eirik har lagt ned i den perioden han har vært her nå og vi ønsker han lykke til fremover, sier styreleder Espen Moe i pressemeldingen.