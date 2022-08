Hellstrøm skulle aldri drive restaurant igjen – slik overalte Truls ham

Stjerneduoen er tilbake på TV-skjermen med den nye serien Truls à la Hellstrøms bistro.

Sammen med Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm skal en rekke kjente fjes bidra i bistroen og servere mat etter Hellstrøms høye standard. Det hele gjennomføres etter en grundig plan fra Svendsen om å overtale kjendiskokken.

SVART PÅ HVITT: Etter å ha overtalt Hellstrøm om å drive bistro sammen, måtte Svendsen ha skriftlig bevis. Foto: TV 2

Overrasket med tur

Hellstrøm har nemlig tidligere sagt at han aldri skulle drive restaurant igjen etter at han drev gourmetrestauranten Bagatelle. Han ble dog overbevist av Svendsen, noe man kan se i det nye TV 2-programmet.

Komikeren prøvde å spørre Hellstrøm først, men etter å ha fått et nei, måtte han ty til en annen metode.

– Jeg prøvde en overtalelsestur til Paris. Så da ble han med. Jeg ble litt overrasket, han har jo nekta og sagt at det her skal han aldri gjøre igjen. Men jeg vet hvilke knapper jeg skal trykke på, sier Svendsen til TV 2.

REIST MYE: Duoen har gjennom flere år reist sammen verden rundt for å lage mat. Foto: TV 2

Hellstrøm hadde derimot en spesiell ting han hadde i tankene da han ombestemte seg. For ifølge kokken er det å drive restaurant det vanskeligste man kan holde på med.

– Det tente på alle pluggene da Truls spurte: «Hvor vanskelig kan det være?». Da bestemte jeg meg for å vise han hvor vanskelig det faktisk er, sier Hellstrøm.

Og det innså Svendsen i løpet av serien.

– Jeg har fått respekt for faget, og mye for servitør- og hovmesterfaget. Etter første kveld der jeg serverte, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde vært mutt og innesluttet. Men jeg var bare fokusert, påpeker han.

PARIS: Svendsen overrasket Hellstrøm med en tur til Paris i forbindelse med Truls à la Hellstrøms bistro. Foto: TV 2

Hadde de gjort det igjen?

Svendsen forteller at den største utfordringen han møtte på ved å drive bistro, var å holde styr på bestillinger og organiseringen rundt å servere maten.

– Det er 150 ting å tenke på.

På spørsmål om hvilke bekymringer Hellstrøm hadde svarer han at det var en serie av bekymringer i hele prosjektet.

– Utfordringer i det tette daglige samarbeidet mellom oss og at «the devil is in the details». Nå viste det seg fort at det ikke bare var i detaljene at det var trøbbel, men at hele idéen om drift av bistroen sto på spill hver dag, sier Hellstrøm.

Likevel var det noe positivt i hele opplevelsen.

– Det beste som skjedde var at vi klarte å gjennomføre med flagget til topps, all humoren og galskapen og våre hjelpere i serveringen. Og ikke minst gleden hos gjestene som virkelig hadde flotte opplevelser. Det verste har jeg allerede glemt.

– Vil du noen gang drive bistro med Truls igjen?

– Den lar jeg stå ubesvart. I et langt liv har jeg lært at man aldri skal si aldri, svarer kjendiskokken.



Svendsen har en litt annen tilnærming til en potensiell annen gang.



– Jeg hadde ikke gjort det igjen. Det gikk hett for seg. Det var krevende å drive restaurant, sier han og legger til:

– Man skal aldri si aldri, men akkurat nå frister det ikke veldig å drive bistro igjen. Jeg er fortsatt glad i Eyvind. Han er kanskje litt mindre glad i meg, ler Svendsen.

Store forberedelser

I forkant av seriens høydepunkt, nemlig det å drive bistroen, gikk radarparet gjennom store forberedelser.

De har blant annet vært på besøk hos psykolog Catrin Sagen for parterapi og fått hjelp av Lilli Bendriss for å rense lokalet for uønsket energi.

KJENTE FJES: Hellstrøm og Svendsen fikk hjelp av flere kjente fjes i bistroen deres. Foto: TV 2

Svendsen og Hellstrøm var da ikke alltid enige om hva som måtte prioriteres i forberedelsene.

– Jeg må innrømme at det der gjorde jeg kun for å se hvordan Eyvind skulle reagere, sier Svendsen om Lilli Bendriss-besøket.

– Eyvind var klar for å sjekke hvordan meny og råvarer han skulle ha, og hvordan han skulle få tak i råvarene. Også bruker jeg tiden hans med fjas. Det er jo artig å bare se hans lille irritasjon.

Hellstrøm forteller at de fikk fikset opp lokalet kjapt, men at bekymringen heller lå i om hva som kom til å skje når forventningsfulle gjester satt seg til bords.

– Et åsted for uforutsigbarhet.

Se Truls à la Hellstrøms bistro torsdager på TV 2 og TV 2 Play.