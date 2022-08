Åpner opp om «ekle» opplevelser: – Skummelt

På samling i Steinkjer er det et preget herrelag som snakker om hvordan de opplever bortgangen av 19 år gamle Hana Mazi Jamnik.

– Det var vondt å lese om en slik tragisk nyhet. Det føles ganske nært når det var snakk om en rulleskiløper, sier Emil Iversen til TV 2.

– Det første jeg tenkte på var de pårørende med familie og rundt, og hvordan vi kan bistå og hjelpe til. En tragisk ulykke som vi bare må støtte opp så godt som mulig, sier langrennssjef Espen Bjervig.

På spørsmål om utøverne har hatt egne ulykker på rulleski i trafikken, husker Even Northug spesielt én hendelse.

– Jeg har berget det ofte, men av det jeg kommer på måtte jeg kjøre ut i kanten en gang, sier han til TV 2.

Northug forteller at «ubehagelige» tilfeller har skjedd flere ganger.

– Jeg har vært ganske heldig, men man har noen ganger blitt utsatt for ting. Det involverer som regel større tungtransport, som trenger litt lenger tid på å passere. Det kan skape noen situasjoner, forklarer han.

FERDIG MED FERIE: Emil Iversen i gang med trening på Steinkjer skistadion. Foto: Terje Tosbakken / TV 2

– Ekkelt

Jamnik var en slovensk landslagsløper. En lastebilsjåfør er siktet etter dødsulykken. Mannens forsvarer, advokat Sigurd Rønningen, sier til Stavanger Aftenblad at han ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg har gått mye på rulleski langs veien, hvor det er mest tilfeller der to biler passerer og én kommer imot som vi er minst glad i. Det er litt ekkelt, forteller Iversen.

– Man opplever litt forskjellig når man kjører langs trafikken. Det gjør man i bil, men også på rulleski, fortsetter Iversen.

– Er det farlig å gå på rulleski på trafikkert vei?

– Ja, enkelte plasser vil jeg si det er skummelt. Man kan føle seg utrygg til tider og må prøve å gjøre seg så synlig som mulig, holde siden og ta forholdsregler der man kan.

Iversen og Northug har gått mye på rulleski i Meråker og Mosvik i Trøndelag, hvor det er lite trafikk.

– I Meråker føler jeg meg ofte trygg, men jo større byer, jo mer trafikk. Det er Voi (sparkesykkel, journ.anm), røde lys, trikker og mye å forholde seg til som kan være utfordrende.

– Verst i utlandet

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum beskriver dødsfallet som en «røff» beskjed å få. Han forteller at de verste episodene har skjedd i utlandet.

– Noen forbikjøringer rundt omkring har vært ganske stygge. Man har sine timer sammen med utøverene, og det har, «bank i bordet», heldigvis gått bra hver gang, sier Nossum.

– Føler du på et ansvar?

– Ja, vi prøver jo å planlegge best mulig og legge samlinger til plasser der vi vet at det er lite trafikkert eller at det er mye gang- og sykkelveier eller gode rulleskiløyper.

I Steinkjer har de lagt til rette for å gå på tidspunkt og ruter som minimerer risiko for ulykker.

– For å få full effekt må man ha lave skuldre og de heves jo på trafikkerte veier. Man blir redd, og da blir det ikke god trening. Er det ikke trafikksikkert, prøver vi å ikke gå der, sier Nossum.

GJØR TILTAK: Eirik Myhr Nossum er glad for at han ikke har opplevd rulleskiulykker på eget landslag. Foto: Stian Lysberg Solum

Varsler grep

Langrennssjef Bjervig opplyser at de har planlagt et møte med Trygg Trafikk i starten av september.

– Vi skal gå gjennom rulleskivettreglene og se om det er noe som burde tilføyes eller gjøres der. Så begynner vi allerede nå med å løfte fram og synliggjøre dette.

Norges Skiforbund har utarbeidet rulleskivettregler i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Norges Skiskytterforbund.

– Det handler om å bevisstgjøre hvor man kan gå, hva man har på seg av sikkerhetsutstyr og at man ikke går i bredden og sånne ting, sier Bjervig.

Selv peker langrennssjefen på at skiløpere kan unngå å kjøre full fart i nedoverbakker.

– Man blir ikke noe bedre skiløper av å drive å presse seg til maksfart nedover Holmenkollen eller andre steder. Det er sånne ting som vi må ta litt tak i.

Iversen er enig i at det er flere ting de selv kan gjøre bedre.

– Unngå trafikkerte veier, ha synlige klær og være årvåken. Det beste er å gå mest mulig på gangfelt.

– I all hovedsak liker jeg best å gå i ei rulleskiløype. Da slipper du å tenke på andre, kan ha musikk på ørene og være i en egen boble. Det er deilig å slippe det jaget, sier trønderen.