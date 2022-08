Kjent TV-profil dømt for å ha bitt en mann til blods - nå er hun tilbake i retten

En kjent kvinnelig realityprofil i 20-årene er dømt til fengsel i 24 dager for å ha «utøvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket personen fysisk».

Av dommen fra Oslo tingrett går det fram at hun skal ha slått personen i ansiktet med knyttet hånd, samt bitt ham i armen så han begynte å blø.

Hendelsen skal ha funnet sted på en fest i Oslo i september i fjor.

De to involverte skal ikke hatt kjennskap til hverandre fra før.

Tiltalte møtte til hovedforhandlingen i Oslo tingrett i mars i år, og vedkommende erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Tilbake i retten onsdag

Profilen, som har medvirket i flere store realitykonsepter senere år, anket dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og reaksjonsfastsettelsen.

Lagmannsretten fant det i mai klart at anken over bevisbedømmelsen ikke ville føre frem, men at anken over reaksjonsfastsettelsen bør henvises til ankeforhandling.

Onsdag skal saken ankeforhandles i Borgarting lagmannsrett, men da kun for å behandle fastsettelsen av straff.

– Anken gjelder straffeutmåling, om hun skal få samfunnsstraff. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokat Heidi Ysen, som representerer den domfelte.

Hadde sår forenlig med bitt

Under hovedforhandlingen kom det fram at det på et tidspunkt under festen oppsto en fysisk tildragelse mellom de to. Hun fortalte at hun følte seg presset og utrygg.

Tiltalte har videre forklart at hun kan ha kommet borti ansiktet hans, og at hun bet personen som følge av at fornærmede holdt henne fast.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at hun anses på mildeste måte.

Ifølge retten samsvarte deler av tiltaltes forklaring dårlig med de øvrige bevis.

Av domsslutningen fra Oslo tingrett går det fram at bilder av fornærmede er lagt til grunn som bevis, sammen med tre vitneforklaringer.

Bilder av fornærmede tatt etter hendelsen skal ha vist at han hadde et kutt over venstre øye, og en «blåveis» på venstre øye. Han hadde et sår som var forenelig med et bitt på innsiden av høyre albue.

Fornærmede selv har forklart at han ble slått flere ganger med knyttet neve før han fikk tak i hendene til tiltalte.

Tidligere ustraffet

Retten la til grunn at hendelsen ikke var helt uprovosert, og at tiltalte følte seg truet og utrygg i situasjonen.

Et flertall stemte for fengselsstraff fremfor samfunnsstraff, og dommen ble avsagt i samsvar med flertallet.

Hun er tidligere ustraffet.