– Klarer jeg få ham ut av laget, er det et godt tegn

DUELL: Alt ligger til rette for en brennhet spissduell mellom Henrik Udahl (t.v) og Torgeir Børven (t.h) i høst. Foto: Bildbyrån

Se Vålerenga - Tromsø søndag kl. 18 på TV 2 Play!

– Konkurransen er som den den er. Jeg må levere når jeg får spille. Om jeg starter eller komme inn fra benken, er det opp til meg å sørge for at jeg er den beste spissen vi har, sier Udahl til TV 2.

Forrige uke ble det klart at Torgeir Børven returnerer til Eliteserien og Vålerenga. Spissen, som kom fra opphold i tyrkiske Ankaragükü og Gaziantep, fikk re-debuten for de kongeblå mot HamKam søndag kveld.

30-åringen hentes som en erstatter for Vidar Örn Kjartansson, som forlot klubben i juli.

I mellomtiden har Henrik Udahl levert godt for Vålerenga på topp gjennom snuoperasjonen i samme måned.

På seks kamper som Vålerengas førstevalg har 25-åringen levert fire mål, senest mot HamKam forrige søndag.

Mener Udahl blir andrevalget

– Henrik Udahl har vært bra i det siste, men Torgeir Børven er ikke hentet for å sitte på benken. Hvis Børven kommer seg opp på godt, gammelt nivå, så tror jeg Udahl må belage seg på å bli andrevalg framover, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Udahl har ingen problemer med at Vålerenga har hentet en direkte konkurrent.

– At det kommer gode spillere inn må man forvente i en klubb som Vålerenga. Noe annet ville vært rart, sier spissen, og fortsetter:

POPULÆR: Udahls oppofrende spillestil har gjort ham til en publikumsfavoritt. Foto: Geir Olsen / NTB

Fagermo: – En bra duell

– Jeg må bare ta det for det det er. Det er en konkurranse med en annen spiller, og klarer jeg å få ham ut av laget, så er det et godt tegn overfor meg selv om at jeg er inne på en god sti.

– For det er i Vålerenga du skal være?

– Ja, det er bestemt. Det er her jeg skal være, og det er her jeg skal score mål, sier Udahl og gliser.

Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo gleder seg over flere alternativer på topp.

– Det er en bra duell. Vi må ha flere gode spisser. Henrik scoret nå igjen mot HamKam, så får Torgeir akklimatisere seg og komme seg etter hvert, sier VIF-sjefen.