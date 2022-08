Dette vil Aasland presentere for Stortinget i september

ARENDAL/OSLO (TV 2): Olje- og energiminister Terje Lien Aasland sier han er klar for å møte Stortinget til hastemøte i høst.

MØTES I SEPTEMBER: Presidentskapet bestemte i dag at det blir et stortingsmøte i midten av september før den offisielle åpningen i starten av oktober. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

10.30 tirsdag ble det klart at Stortingets presidentskap enstemmig har bestemt å innkalle til stortingsmøte før den formelle åpningen i starten av oktober for å jobbe nye strømtiltak.

Olje- og energiministeren sier han er klar for å møte Stortinget i midten av september.

– Da vil jeg presentere de tiltakene regjeringen allerede har gjennomført, det vi jobber med på energifeltet og det vi kommer til å gjøre, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til TV 2.

– Vi har høyt tempo

Mandag mente statsråden det ikke var behov for et ekstramøte før ordinær møtestart i oktober. I dag mener han det blir fint for Stortinget å få en orientering i midten av septemeber.

Men det er uklart om Stortinget da kan vente seg at en ny strømstøtte-ordning for bedriftene er klar.

– Kan vi legge den fram i medio september så gjør vi det, men vi har sagt at vi legger den fram senest i statsbudsjettet. Det er viktig at Stortinget får håndtere en gjennomarbeidet sak, sier Aasland.

– Den kommer så snart vi er ferdig med den. Vi har et høyt tempo i arbeidet med den, i tett kontakt med partene, legger statsråden til.

Høyre-nestleder Tina Bru mener det ikke er holdbart om strømstøtte-ordningen først kommer i forbindelse med statsbudsjettet 6.oktober.

– Dette har vi nå etterlyst siden september i fjor. Jeg er enig med statsråden om at dette må være gjennomtenkt, men om dette ikke kommer før i statsbudsjettet så vil ikke bedriftene få en avklaring før langt ut i september, sier Bru til TV 2.

Aasland presiserer at ordningen for næringslivet vil komme som en egen sak til Stortinget ved siden av statsbudsjettet selv om den legges fram samtidig.

– Det betyr at Stortinget kan behandle denne veldig raskt, innen dager, hvis Stortinget ønsker det.

Første gang på ti år

Det er første gang siden sommeren 2012 at Stortinget møtes når de har møtefri, opplyser Stortinget til TV 2.

Da holdt statsministeren og justisministeren en redegjørelse om oppfølgingen av 22.juli-kommisjonens rapport.

– Kraftsituasjonen er alvorlig, og Stortinget og regjeringen skal samarbeide for å løse situasjonen for innbyggerne og næringslivet, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til TV 2.

Det var altså ikke nok å få en tidsplan fra olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

For andre dag på rad er det i dag historisk høy strømpris i Sørvest-Norge.