Bildebrøler avslørte russiske leiesoldater

– Timingen tyder på at bildene nok hadde en del av skylden, sier dansk OSINT-ekspert til TV 2.

Luhansk-hovedkvarteret til det private russiske sikkerhetsselskapet Wagner, som har en hær av leiesoldater i Ukraina, ble nylig rammet etter at en russisk journalist røpet den hemmelige posisjonen, skriver BBC.

Det svært grove bruddet på operasjonssikkerhet fant sted da den russiske propagandisten Sergei Sreda poserte sammen med oligarken Jevgenij Prigozjin, og postet bilder på sin Telegram-konto.

Jevgenij Prigozjin (til venstre) er kjent som Putins kokk. Foto: Misha Japaridze/AP/NTB

Slettet bilder

Prigozjin har nære bånd til Putin, og sies å være den som finansierer Wagner-gruppen.

Han er ettersøkt av FBI og tiltalt i USA for å ha finansiert Russlands hemmelige operasjon for å påvirke USA-valget i 2016.

Bildene ble deretter slettet fra Sredas Telegram-konto, men da var det for sent.

Jevgenij Prigozjin håndhilser på Sergei Sreda. Foto: Telegram

Guvernøren i Luhansk hevder at et bilde av Sreda med fire leiesoldater avslørte hvor de befant seg.

– Det vellykkede angrepet ødela Wagner-hovedkvarteret i Popasna, skrev guvernør Serhiy Hayday på Telegram.

Ifølge Radio Svoboda hadde Sreda forsikret sine følgere om at han hadde publisert innholdet med samtykke fra Wagner-gruppen.

Popasna ligger sør for Siverjerodonetsk i Luhansk-regionen, og har vært under russisk kontroll siden juni.

HIMARS-raketter avfyres mot mål i Zaporizjzja. Foto: Ukrainas generalstab/Facebook

Innen rekkevidde

Hovedkvarteret ligger imidlertid godt innen rekkevidde for det moderne artillerisystemet HIMARS, som er donert av USA.

Det ukrainske parlamentsmedlemmet Oleksiy Honcharenko knytter angrepet mot Wagner-hovedkvarteret til våpensystemet HIMARS.

– Wagner-hovedkvarteret i Pospasna finnes ikke lenger. Takk til HIMARS og Ukrainas styrker, skriver Honcharenko på Facebook.

Det hjulgående systemet kan ifølge norske eksperter nå mål på opp til 85 kilometer og treffe med maks ti meters avvik fra angitt koordinat.

På bildet av Sreda og leiesoldatene ser man tydelig en adresse oppført på et skilt øverst til venstre: «Mironivska, 12»

Sergei Sreda poserer med fire leiesoldater fra Wagner-gruppen. Skiltet med adressen er markert med rød firkant. Foto: Telegram

Avisen Ukrainska Pravda skriver at ukrainske styrker var i stand til å lokalisere hovedkvarteret etter at Sredi hadde røpet posisjonen.

Den danske sikkerhetsanalytikeren Oliver Alexander, som er ekspert på etterretning fra åpne kilder (OSINT), sier til TV 2 at bildebrøleren kan være årsaken til angrepet på Wagner-hovedkvarteret.

– Jeg tror at angrepet kan ha skjedd på grunn av bildene som de russiske «journalistene» postet på Telegram, men kan ikke være sikker på at de ukrainske etterretningstjenestene allerede hadde lokasjonen. Timingen tyder på at bildene nok hadde en del av skylden, sier Alexander til TV 2.