Oppdaget flytende flammer: – Merkelig observasjon

Det var et merkelig syn som møtte en passasjer om bord på en båt i Frøysjøen tirsdag morgen, ifølge HRS Sør-Norge.

– Vi fikk melding fra en person på en hurtigbåt som ringte inn til oss. Han var først passasjer om bord, men så tok han sin egen båt for å sjekke ut hva dette var for noe, sier Vincent Roos til TV 2.

Roos er redningsleder i HRS Sør-Norge og sendte ut redningsskøyte for å prøve og oppklare mysteriet med en brennende gjenstand som fløt på sjøen.

– Det var en merkelig observasjon, forteller han.

Se video øverst i saken.

Gjorde flere funn

HRS delte der etter en video av det ukjente brennende objektet på Twitter, hvor de ba om tips i saken.

I en oppdatering varslet Hovedredningssentralen om funn av en gjenstand klokken 10.30.

«Oppdrettsfartøy INGUN melder funn av en rød plastbit med brannskade. Redningsselskapet søker i området for å se om det er andre objekter som kan knyttes sammen med observasjon og funnet», sto det i innlegget.

– Det er gjort funn av noen andre småting, for eksempel en brent plastpose. Så det er mer og mer som tyder på at dette er i forbindelse med et bål på land, sier Roos.

Redningslederen er tydelig på at det er ingen indikasjoner som tyder på at det er i forbindelse med en ulykke eller at det er noe fare for liv.

Måtte avslutte søket

Et redningshelikopter på vei fra Bergen til Florø ble også med på søket for å finne en mulig forbindelse, da det ikke fantes andre spor.

Rett før klokken 12 måtte likevel HRS se slaget tapt.

– Det er ikke gjort funn av ytterligere objekter som fører til bekymring, og ingen indikasjon på en alvorlig hendelse. Vi avslutter søket og konkluderer med at observasjon og påfølgende funnene kan settes i forbindelse med et bål, skriver de på Twitter.