Christian vil ikke begraves når han dør: – Noen synes jeg er litt rar

Christian Lomsdalen (37) er glad i å bruke tid i hagen hjemme i Bergen. Han lager kompost, mens kona står for plantingen.

Når han dør, ønsker Lomsdalen selv å bli en del av komposten.

– Det er sånn at vi mennesker har en bestemt tid på jorden, og for min del vil jeg også gjerne bidra etter det, sier han til TV 2.

Lomsdalen er leder for Human-Etisk Forbund, og fortalte nylig om sitt noe kontroversielle ønske til Bergensavisen.

Inspirert av Disney-film

Lomsdalen var ni år gammel da Disney-filmen «Løvenes konge» traff norske kinolerret og tv-skjermer i 1994. Den satte sitt preg på ham.

– Der snakker man veldig tydelig om «the circle of life». Det har hengt med meg, sier han.

Filmen har vært medvirkende til at Lomsdalen ønsker at næringsstoffene i kroppen hans skal komme til nytte etter hans død.

– Å kunne bidra med den relativt røslige kroppen min – og de næringsstoffene den inneholder – til nytt liv, vil for meg være en verdifull måte å gå videre på, sier han.

TIL JORD: Christian Lomsdalen ønsker å bli kompostert etter sin død, og at jorden skal brukes i egen hage. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Kompostering av døde mennesker skjer ved at den døde legges i en beholder, hvor varme og mikrober gjør at kroppen brytes ned til jord.

Lomsdalen peker på at kompostering vil kreve mindre plass og ressurser enn kistebegravelse og kremasjon, og dermed kan være mer bærekraftig.

– Noen synes jeg er litt rar

37-åringen forteller om mange ulike reaksjoner når han forteller om sitt ønske.

– Noen synes jeg er litt rar, noen tenker at de ikke vil spise det som er dyrket i den jorden, mens andre tenker at dette er kult, sier Lomsdalen.

Han forteller at også hans egen familie synes det er litt rart, men at de er opptatt av å snakke om det.

– Min datter kom i barnehagen som treåring og snakket om at når pappa skal dø så skal han brennes. Det var både litt morsomt og litt makabert, ler han.

Om det ikke blir tillat med kompostering, vil han nemlig kremeres.

KONSTROVERSIELT: Enkelte mener Lomsdalens ønske om kompostering er kontroversielt. Foto: Morten Opedal

Håper på endring

I dag er det kun tillatt med kistebegravelse eller kremasjon i Norge.

– Å legge noen i en treboks og legge den i bakken, eller å kremere noen, fremstår ikke for meg som noen mer naturlig måte å behandle døde på, sier Lomsdalen.

En endring i gravplassloven, som trådte i kraft i juni, åpner imidlertid opp for utprøving av andre alternativer.

Lomsdalen har et klart håp for når kompostering kan bli et alternativ for dem som ønsker.

– Det tar mange år å forandre på tradisjon, vaner og tanker. Her har jeg satt meg mål om at det skal være i orden til jeg blir 70, og det er 33 år til. Det ser jeg ikke noen grunn til at ikke skal skje, sier han.

Kan bli mulig

Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som er samlet gravplassmyndighet for hele Norge.

Fagsjef for gravplass, Åse Skrøvset, utelukker ikke at ønsket til Lomsdalen kan bli et alternativ innen 33 år er gått.

– Vi har åpnet for å kunne gjøre forsøk på flere alternativer i Norge, men ønsker å teste at de er trygge og forutsigbare, og sørger for verdighet for avdøde og etterlatte, sier Skrøvset til TV 2.

Før en slik utredning av kompostering kan skje, må noen ta initiativ til å tilby selve utførelsen av det.

– Initiativet kan komme fra en privat aktør, men de må gå i dialog med en gravplassmyndighet, sier Skrøvset.

BEGRAVES: I Norge må man begraves i kiste eller kremeres etter sin død. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Bra at det får oppmerksomhet

Ifølge Skrøvset er det i dag bare enkelte stater i USA som tillater kompostering.

– Det som er viktig i det er at man klarer å ivareta avdøde og etterlatte på en god måte. Det må skje innenfor trygge rammer, og man må ha tenkt over hele prosessen fra A til Å, sier hun.

Et grundig regelverk vil ifølge Skrøvset være avgjørende for å få det til å fungere i praksis, blant annet for å regulere hvordan jorden kan brukes.

– I dag må du søke til Statsforvalteren for å spre aske. Her vil man ende opp med jord, og det vil være nødvendig med et regelverk for å sikre god håndtering av sluttproduktet, sier hun.

Skrøvset mener det er bra at temaet tas opp til diskusjon.

– Vi opplever at mange ikke har tenkt på alternativene før de står der og har mistet noen, så det er bra at det får oppmerksomhet og at folk snakker om det.