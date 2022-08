«Tindersvindler»-offer er gravid

GRAVID: Pernilla Sjöholm deler gladnyhet for sine følgere. Foto: Privat / Skjermbilde fra Instagram

Pernilla Sjöholm (35) ble brått kjendis over natten etter at hun medvirket i dokumentarserien «Tindersvindleren» på Netflix.

Der fortalte hun sin historie om hvordan hun ble svindlet av «Tindersvindleren», Simon Leviev.

Nå ser imidlertidig livet ut til å smile for 35-åringen.

På sin Instagram-profil deler hun nemlig gladnyheten om at hun venter barn.

– Vi er så glade for å dele nyheten om at vi venter tvillinger i desember. Mamma og pappa er overlykkelige. Et nytt kapittel i livet vårt har startet, skriver hun i bildeteksten.

I bildet har hun også tagget sin angivelige barnefar, som ikke er en offentlig profil.

35-åringen delte også et bilde av gravidmagen på historiefunksjonen til Instagram.

– Herregud dette har vært vanskelig å holde hemmelig, skriver hun til bildet.