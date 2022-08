Nærmer seg et vendepunkt: – Russiske soldater er isolert

Ukraina har uttalt at de kommer til å ta tilbake makten i havnebyen Kherson innen september.

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne.

Siden russiske styrker tok makten i byen 3. mars har de innledet en russifiseringsprosess, blant annet ved å utstede russiske pass til befolkningen og innføre rubel som betalingsmiddel.

Ukraina har gått til flere motangrep mot okkupantene, og ifølge ekspertene er kampen om havnebyen nå i ferd med å nå et nytt vendepunkt.

KAMPEN OM KHERSON: I over 170 dager har krigen herjet i Ukraina. Nå møter Russland store utfordringer sør i landet. Foto: Genya Savilov / AFP

– Gått i en slags felle

Samtidig som Ukraina ved flere anledninger har ropt høyt om sine planer om å gjenerobre havnebyen, har Russland sendt ytterligere styrker til området.

Tallene på hvor mange russiske soldater som befinner seg i Kherson er uklare, men oberstløytnant Palle Ydstebø anslår mellom 15.000 og 30.000.

– Om Ukrainas intensjon er å få flest mulig russiske soldater til Kherson, for å så ødelegge disse bruene som Russland er avhengig av, kan vi si at russerne har gått i en slags felle, sier Ydstebø.

AVGJØRENDE: Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, sier at den som vinner kampen om Kherson vil få overtaket i krigen videre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er vanskelig å slå fast hva planen til Ukraina er videre, for de holder kortene tett til brystet. Det er trolig for å skape usikkerhet blant de russiske styrkene.

Vestlige våpen

Ukraina har bombet fire broer, hvor tre av dem går over den sentrale elven Dnepr. Russland er avhengig av broene for å sørge for nok forsyninger til sine soldater i byen.

Angrepene, som er utført med det amerikanske rakettsystemet Himars, hindrer Russland i å frakte forsyninger med tyngre kjøretøy.

– Russland har forsøkt å erstatte broene med tre til fire ferger, men det er ikke tilstrekkelig for å forsyne alle soldatene sine, sier Ydstebø.

Dermed kan det bli en desperat og kritisk situasjon for de russiske styrkene i Kherson fremover.

– De er i en skvis. Russiske soldater er på sett og vis omringet og isolert, og dette har Ukraina holdt på med i flere uker.

ØDELAGTE BROER: Russland får forsyningsutfordringer etter at Ukraina har gått til angrep på fire sentrale broer i Kherson. Foto: Stringer / AFP

Trolig ikke fullskala angrep

Flesteparten av Russlands styrker i Ukraina er nå konsentrert i Kherson og i nabofylket.

– De har overført en del styrker fra Donbas-regionen, som også svekker mulighetene for Russlands offensiv der, sier Ydstebø.

Oberstløytnanten mener mye tyder på at krigen nå kan «bikke over» til Ukrainas fordel.

– Det er som sagt vanskelig å si med sikkerhet hva Ukrainas plan er, men det blir trolig ikke et fullskala angrep for å gjenerobre Kherson.

Han mener Ukraina satser på en utmattelseskrig og at Russland til slutt blir så presset at de må overgi seg.

Kan gå fort

Den danske militæranalytikeren Anders Puck Nielsen tror mye kommer til å skje de neste fire ukene.

– En eventuell overgivelse fra Russlands side vil nok være en kombinasjon av instrukser fra myndighetene, i håp om å spare noen av sine styrker, og at soldatene rett og slett blir presset opp i et hjørne under kampene på bakken, sier Nielsen.

– I tillegg er det sannsynlig at flere russiske soldater vil bli tatt som krigsfanger.

Han utelukker ikke at Ukraina kan komme til å vinne tilbake makten i Kherson i løpet av de neste fire ukene.

– De har uttalt at det vil skje innen september. De har gode muligheter for å nå det målet, slik det ser ut nå, sier Nielsen.

– Det vil være et vendepunkt og en utrolig stor seier for Ukraina. Ikke bare er Kherson en viktig by for økonomien og for kontrollen av havnetrafikken, men også for et overtak videre i krigen.

INNEN KORT TID: Militæranalytiker Ander Puck Nielsen sier Ukraina kan gjenerobre Kherson innen fire uker. Foto: Foto: Kamilla Elming Lausten.

– Et avgjørende element

Vestens våpenleveranser vil være viktig fremover, ifølge begge ekspertene.

– Samtidig som Russland har store problemer med å få fraktet nok ammunisjon og artilleri, får Ukraina stor nytte av våpenleveransene fra vesten, sier Nielsen.

Ifølge Palle Ydstebø blir det ikke bare avgjørende for den pågående kampen i Kherson, men også for den videre utviklingen av krigen.

– Dette er en kamp om hvem som holder ut lengst, og jeg tror våpenleveranser fra Vesten vil bli avgjørende for hvor lenge Ukraina kan holde det gående, sier Ydtsebø.