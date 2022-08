Nedslående funn om lang-covid: – Spesielt dårlig nytt for studenter og skoleelever

En fersk studie viser at hele 46 prosent av covid-syke sliter med ulike former for senvirkninger, og symptomene kan faktisk forverres.

Det er snart 2,5 år siden covid-pandemien snudde hele verden på hodet.

Etter som tiden går, får man stadig bedre grunnlag for å studere og vurdere hvilken effekt viruset har på kroppene våre.

Nå viser en ny studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus at det er flere enn man trodde som sliter med lang-covid, altså senvirkninger etter virusinfeksjonen.

– Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen.

Merk at studien ble iverksatt i starten av pandemien, før de 233 deltakerne fikk beskyttelse fra vaksine og gjennomgått sykdom.

FORSKNING: Professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen har sammen med Rebecca Cox jobbet aktivt med forskning på covid-19. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Symptomene ble verre

Selv om lang-covid-gruppen også inkluderer folk med mindre alvorlige symptomer som hoste og hodepine, melder altså hele 39 prosent av de syke om utmattelse etter seks måneder.

22 prosent melder om konsentrasjonsvansker, og 21 prosent sier de har problemer med hukommelsen.

Og ikke nok med det – de som slet med konsentrasjon og hukommelse melder at symptomene i varierende grad blir verre etter 18 måneder.

Dybdetallene kan leses på side 21 i studien.

– Det er spesielt dårlig nytt for de som er avhengig av å være mentalt på topp. Da tenker jeg særlig på studenter, skoleelever og de som har startet i ny jobb, sier Langeland.

– Hvorfor er det slik at symptomene kan bli verre?

– Det er det vi nå skal prøve å finne ut av, i samarbeid med andre forskere. Alle personene i covid-gruppen var infisert av det første Wuhan-viruset, men vi ser allerede tegn på at det er like mye plager med de nyere variantene som vanligvis gi mildere forløp, sier Langeland.

Dermed er det altså ikke nødvendigvis slik at eventuell mildere omikron-sykdom gir mindre sjanse for senvirkninger.

VIRUS: Dette bildet fra mars 2021 er tatt med et elektronisk mikroskop, og viser hvordan Sars-cov-2-viruset ser ut. Foto: Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP

Viktig gruppe

Studien er produsert i samarbeid med amerikanske forskere, og er spesiell fordi covid-gruppen består av 233 personer i Norge som ikke har vært innlagt på sykehus.

Deltakerne er nordmenn med normal helse, fordelt på ulike kjønn og alderstrinn.

Dermed får man av all sannsynlighet med få folk som har andre underliggende sykdommer (kols, astma o.l.), som kunne gitt ekstra store utslag i undersøkelsen.

– 16 prosent av covid-gruppen meldte om dyspné (tungpusthet red. anm.), og det er klart at det er kjipt å være blant disse, sier professor og virusforsker Rebecca Cox, som også har jobbet med studien.

FORSKER: Professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen og Influensasenteret ved Haukeland sykehus har jobbet med studien, og vært sterkt involvert i covid-19-forskningen siden pandemien startet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

T-celler har betydning

Langeland forteller at forskerne spesielt undersøkte hvordan immunforsvaret kjempet mot covid-viruset, for å finne ut hvorfor noen får senvirkninger.

Det er ennå ikke mulig å slå fast akkurat hvorfor noen får lang-covid, men man har funnet sammenhenger som kan bidra til et fremtidig svar.

Når kroppen blir infisert, er det de hvite blodlegemene av typen B-celler som har ansvar for at det blir dannet antistoffer. Disse bruker kroppen til å bekjempe sykdommen og beskytte mot reinfisering.

I den omtalte studien har forskerne også sett på en annen type hvite blodlegemer, ved navn T-celler.

Disse lager ikke antistoffer på samme måte som B-celler, men spiller likevel en rolle i sykdomsbekjempelsen.

– T-cellene er ansvarlige for immunforsvaret som helhet. Betydningen av disse cellene ble først kjent under HIV-epidemien på 80-, 90-tallet. De er særlig viktige ved virusinfeksjoner, og vi fant blant annet ut at det var en sammenheng mellom T-celler og lang-covid, sier Langeland.

T-CELLE: Dette bildet fra det amerikanske helseinstitutttet viser en menneskelig T-celle under angrep av HIV-viruset. Foto: Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH via AP

Ber om hensyn

Cox mener arbeidsgivere, allmennleger, familie og andre må ta lang-covid på alvor, og gi rammede tid og forståelse til å bli friske

– De som har disse plagene må respekteres, og gis tid til å bygge seg opp igjen. Alle regionale helseforetak har tilbud til de som sliter med lang-covid, så det er hjelp å få for dem som trenger det, sier Cox.

Ifølge forskerne er man like utsatt for lang-covid, uansett om man er ung og sprek, eller i øvre alderssjikt. De eneste som virker å slippe unna er små barn.

– Hvor mye hjelper vaksinen med å unngå lang-covid?

– Det er vanskelig å si. Noen studier sier at det hjelper, mens andre viser at det ikke gjør det. Vaksinen beskytter ikke mot infeksjon, men mot alvorlig sykdomsforløp og dødelighet, sier Cox.

VAKSINE: Selv om ulike studier spriker, mener FHI man kan slå fast at både korona-vaksinen og gjennomgått sykdom gir beskyttelse mot lang-covid Foto: Rogelio V. Solis

FHI: – Interessant studie

Forskningssjef Signe Flottorp i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til TV 2 at man nå har grunnlag for å slå fast at vaksine beskytter mot senfølger etter covid-19.

Hun sier de også vet at smitte med omikron gir lavere risiko for senfølger enn de virusvariantene som forekom tidligere i pandemien.

– Akkurat hvor mye vaksinasjon beskytter er usikkert, men vi vet nok til å kunne si at risikoen for senfølger er mye lavere blant de mange som har vært smittet seinere i pandemien, sier Flottorp.

Hun synes studien til forskerne ved Universitetet i Bergen er høyst interessant, men beroliger folk som nå er mer bekymret for å få senfølger av covid-19.

BEROLIGER: Forskningssjef Signe Agnes Flottorp i FHI. Foto: FHI

– Forskerne har gjort en flott jobb, men jeg er litt bekymret for at man skal skape uro av noe som ikke er like relevant nå. Det er klart bekymringsfullt at så mange av deltakerne i studien sier de sliter i så lang tid, men det er heldigvis de færreste som opplever alvorlige symptomer.

Forskningssjefen sier dagens befolkning som er vaksinert har mye bedre beskyttelse både mot alvorlig covid-19 og mot senfølger, enn da studien ble startet våren 2020.

– Forvent det uforventede

Cox har selv klart å unngå covid-infeksjon, og selv om samfunnet nå har åpnet opp så råder hun folk til å være varsomme og prøve å unngå sykdommen.

– Med denne studien i tankene, hvor bekymret er du for nye virusvarianter og smittebølge til høsten?

– Jeg tenker vi må forvente det uforventede, men vi har en grunnmur av immunitet etter vaksinen og mange som har gjennomgått infeksjon. Jeg tror ikke det blir en ny og total nedstenging, men vi kan få en eksplosiv smittebølge, sier Cox.