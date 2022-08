Raser mot Oslo kommune: – En varslet katastrofe

– Banen er uspillbar og per nå helt ubrukelig, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand.

Det skal etter planen arrangeres fotballskole på Nordre Åsen tirsdag, men baneforholdene gjør det mildt sagt krevende.

Årsaken til problemet er at det har bøttet ned med regn mandag kveld og tirsdag morgen.

Holmeide Strand er ikke overrasket over at banen tålte regnet så dårlig.

– Overhodet ikke. Vi visste at dette ville skje og advarte kommunen mot å bruke kork og kokos. Svaret fra Oslo kommune var at de har troen på banen. Nå er det bevist igjen at vi hadde rett. Banen kan ikke brukes under regn.

Kunstgressbanen ble nylig fylt med kork på Oslo kommunes oppfordring.

Oslo kommune sier til TV 2 at de vil komme med en uttalelse i løpet av dagen.

I et brev til kommunen tidligere i år advarte Strand mot å fylle banen med et annet underlag enn sand og gummi.

Oslo kommune har en ambisjon om at 45 prosent av Oslo-banene med gummigranulat skal skiftes ut med et mer miljøvennlig dekke innen 2024.

For å nå målet må de rehabilitere 20-25 baner, oppunder ti hvert år. Foreløpig er det satt av 105 millioner kroner til prosjektet.

– Vi går helt foran som en stor kommune og stor aktør for å få til et skifte innenfor kunstgressbanene. Gummigranulat er ikke bare irriterende når barna kommer hjem, det er også et gigantisk miljøproblem, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal tidligere i år.

– Uforståelig

Skeid-lederen har lite tro på at kommunen vil gjøre umiddelbare grep.

– De følger ikke med på hva som skjer på Nordre Åsen uansett. Det er en hvit flekk på kartet. De kunne ikke brydd seg mindre, sier Holmeide Strand.

– Det er helt uforståelig at de presset gjennom denne løsningen. Ber du om et dårlig produkt, så får du et dårlig produkt. Dette er en varslet katastrofe, legger han til.

Sånn ser det ut på Nordre Åsen i dag tidlig. All korken har fulgt vannet og samlet seg i store hauger. Banen er ubrukelig inntil det tørker helt og vi får slåddet den tilbake. Gjør vi det før det er tørt klumper den seg.



Konsekvensen? Ingen bane for 166 deltakere på Fotballskole https://t.co/jr338deCgW pic.twitter.com/BzZePWIKbU — Daniel Holmeide Strand (@stranddh) August 16, 2022

Holmeide Strand forteller at klubben har bedt om et møte med bymiljøetaten, hvor de ønsker å komme med forslag til hvordan banen kan brukes under regn.

– Det eneste alternativet vi ser er å fjerne kork og kokos, og erstatte med gummi, som fungerer hele året. Vi eier ikke banen selv, men kommer til å jobbe knallhardt for å finne løsninger som gjør at vi kan bruke banen.

Det kan innebære at de må ta saken i egne hender.

– Det kan godt hende vi vurderer å fikse dette for egen regning og egen maskin.

Fjerde året på rad

Den daglige lederen forteller at det er fjerde året på rad med store baneproblemer. Kunstgress er blitt lagt og fjernet flere ganger, til store kostnader for kommunen.

Klubben har bedt om å få overta drift og eierskap av tomt og bane.

– Sist var banen skjev, så kunstgresset ble rullet av for deretter å legges på på nytt. Men de rullet av uten å ta av sand og gummi. Da ble banen for tung da rullene skulle på plass igjen, så kunstgresset ble ødelagt fordi entreprenøren prøvde å spare penger. I stedet kostet det nye kunstgresset nesten fem millioner kroner. Vi kan ikke være prøvekanin for Oslo kommune lenger.

– Hvor fortvilende er det for en klubb som Skeid ikke å kunne bruke banen i regn?

– Det er helt fortvilende. Det knuser og lammer all aktivitet for over 1000 medlemmer. Garderobene er også fylt av et tre centimeter høyt korklag.

– Dramatisk

Fotballforbundet reagerer sterkt på historien om Skeids kunstgressbane.

– Det er dramatisk hvis klubber og kommuner bygger nye kunstgressanlegg, og så viser det seg at kvaliteten så dårlig at det ikke kan brukes, sier Alf Hansen, direktør for aktivitet og utvikling i NFF.

Det er store investeringer og banene er gjerne hjørnesteinen i aktiviteten rund klubbene, minner han om.

– Det er derfor vi er kritiske til at Oslo kommune har gjort et så hardt vedtak som de har gjort, ved at de har et forbud mot bruk av gummigranulat. Vi støtter at det legges press på miljøsporet, men det er for tidlig når alternativene ikke er gode nok.

Og historien til Skeid er ikke enestående.

– Vi hører mange historier om alternativt innfyll, med eksempelvis sand, sukkerrør, kokos, hamp. Dessverre ser vi at alternativene til gummigranulat som er i markedet nå, har ulike svakheter.

Bekymret

De etter hvert mange historiene om baner som ikke fungerer, har gjort at mange klubber og kommuner nå sitter på gjerdet når de skal velge nye løsninger.

– Aktiviteten på nybygg og rehabilitering har falt drastisk og er nesten halvert i løpet av de siste to, tre årene, forteller Hansen.

Fotballforbundet ser det som et tegn på at mange er veldig usikre på hva de skal velge.

– Gradvis forringes anleggsparken i Norge fordi man ikke bygger nytt. Det er en situasjon vi er bekymret over.

– Vil eskalere

For å kunne løse problemet, er NFF er opptatt av å tenke to tanker samtidig.

BEKYMRET: Alf Hansen og NFF merker godt at klubber og kommuner opplever problemer med å finne alternativer til gummigranulat. De er selv i gang med et forsøk med å teste ut med bjørkegranulat på to kunstgressbaner i Oslo. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– At vi både bygger nye kunstgressanlegg med gummigranulat og unngår at parken forringes, samtidig som at banene er bygget i tråd med den nye forskriften fra miljødepartementet, der du fanger det meste av granulaten.

– Hva kan NFF anbefale klubbene?

– Godt spørsmål. Vi prøver å være åpne om de erfaringene vi får høre om, både de gode og ikke så gode.

Hansen understreker at dette er komplekst, fordi det handler om hele kunstgressanlegget. Flere paramentere spiller inn, som eksempelvis fiberkvalitet og støtdemping.

– Hvor stort problem opplever du at dette er?

– Det er et stort problem fordi vi ikke har funnet et godt nok alternativ til gummi. Og problemet vil øke i takt med at vi ikke har funnet løsningen enda.