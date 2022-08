Blir stortingsmøte i september

Møtet mellom representantene i presidentskapet startet 09.30, og foregår digitalt.

Spørsmålet som skal drøftes er om Stortinget skal møtes ekstraordinært før det vanligvis møtes i starten av oktober.

Bakgrunnen er debatten som har oppstått som følge av ekstraordinært høye strømpriser i Sør-Norge.

Fikk tidsplan

Forrige mandag ba presidentskapet om en tidsplan fra regjeringen for når de planlegger å levere ulike varslede strømtiltak, som rausere strømstøtte til husholdningene, strømstøtte til bedriftene og en ny regel som vil bremse eksporten av kraft.

Den tidsplanen leverte olje- og energiministeren i går, men mange i opposisjonen var ikke begeistret for den.

Olje- og energiminister anslår at en strømstøtteordning for næringslivet kommer senest i forbindelse med statsbudsjettet.

Kritisk opposisjon

Det mener Høyre ikke holder mål.

– Vi forventer at regjeringen jobber raskt og at de legger frem en strømstøtteording for bedrifter i en egen sak, slik at Stortinget kan ta stilling til saken umiddelbart. Hvis den blir lagt frem i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sa Nikolai Astrup (H) i Energi- og miljøkomiteen i går.

Høyre, SV, Rødt, Venstre, MDG, KrF og Frp var i går alle tydelig på at de er klare for et ekstraordinært møte i Stortinget.

SV, Frp, Høyre og Sp har alle hvert sitt medlem i presidentskapet, mens Ap har to, inkludert stortingspresidenten som har dobbeltstemme.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsket ikke å kommentere innholdet i tidsplanen før møtet med sine kollegaer i presidentskapet.

Det er ventet at møtet vil vare en times tid.

Saken oppdateres