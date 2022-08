Reagerer kraftig på mulig utkastelse av høygravide Lan (29): - Helt vanvittig!

Tidligere i sommer fortalte TV 2 om den vordende tvillingmammaen Lan Zheng (29) og den håpløse situasjonen hun befinner seg i, der hun ikke får fornyet sitt utgåtte visum og dermed må punge ut for både svangerskap og fødsel i Norge.

Nå har imidlertid den allerede oppsiktsvekkende saken tatt en langt mer dramatisk vending, der norske myndigheter truer med å kaste både henne og de to små i magen ut av landet.

Fredag 12. august ble hun og den norske ektemannen Christoffer Høvik (28) brått bedt om å møte opp på politistasjonen i Bergen, der de ble forelagt et forhåndsvarsel fra det norske Utenlandsdirektoratet (UDI).

– Først skjønte vi ikke hva de ville, det må jo være noe de har misforstått her, sier Lan fortvilet.

I brevet, som TV 2 har fått tillatelse til å gjengi, bekreftes det at UDI nå vurderer å sende Lan ut av Norge, og samtidig utestenge henne fra hele EU/Schengen-området. Her vises det til utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, som begrunnelse for vurderingen:

«(..)Etter denne bestemmelsen kan en utlending uten oppholdstillatelse utvises når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i loven her, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket.

(..) Dersom vi utviser deg, vil vi vurdere å melde deg inn i Schengen Informasjonssystem, jf. SIS-loven § 7 nr. 2. Det vil da være forbudt for deg å reise inn til hele Schengen-området (..)»

- UDI, datert 20.07.2022

Overtredelsen som vises til her, er altså at Lan har oppholdt seg i Norge etter at visumet hennes gikk ut i april 2022.

Videre står det at Lan kan sende opplysninger hun mener kan ha betydning for saken. Av eksempler på dette, ramses det blant annet opp om hun har alvorlige sykdommer som kan dokumenteres med legeerklæring, mindreårige barn med omsorgsansvar i Norge og/eller en eventuell ektefelle.

Men disse opplysningene hevder Lan at hun allerede har oppgitt. Måneder før visumet hennes gikk ut forsøkte hun dessuten desperat å søke råd. Dette uten noen fast kontaktperson å forholde seg til i UDI. Parallelt med dette forsøkte hun også flere ganger å komme seg tilbake til hjemlandet, som på grunn av strenge pandemirestriksjoner viste seg å bli vanskelig.

Nå er det uansett for sent. Gutten og jenta i Lan sin mage er ventet allerede i høst, og i følge sykehuset kan hun ikke risikere verken flyreiser eller karanteneopphold så langt ut i graviditeten.

Behandlingen av Lan har fått flere til å reagere. Nå krever opposisjonen på Stortinget en evaluering av bestemmelsene, som i dag tillater situasjoner som denne.

En av de som har sperret øynene opp for saken, er Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre. Han synes det er trist å lese om den umenneskelige behandlingen Lan og Christoffer er blitt utsatt for.

– De blir jo kasteball i et system som overhodet ikke har tenkt over at loven kan ha slike utslag, sier han, før han utdyper;

– Jeg mener vi må sette mennesker foran systemene. Og hvis systemene svikter, noe det åpenlyst gjør nå når reglene blir så firkanta at man ikke ser enkeltindividet i dette, så må systemene endres til det beste for menneskene.

Også innvandringspolitisk talsperson i Rødt, Tobias Drevland, reagerer kraftig.

– Her bør norske myndigheter komme på banen. Regelverket burde endres, noe Rødt har foreslått flere ganger. Nå håper vi regjeringen også er med oss på det, sier han.

Han påpeker også at det at papirløse må punge ut tusenvis av kroner for noe så traumatisk som en spontanabort, er helt vanvittig.

– Saken viser med all tydelighet hvorfor vi trenger helsehjelp for de papirløse, mener han.

Det virker ikke som denne regjeringen ønsker å hjelpe folk i det hele tatt Arild Raja (Venstre)

Raja er enig med Drevland. Han viser til partiets politikk, som foreslår at en enkelt skal kunne lage nye forskrifter for å kunne gi unntak i situasjoner som dette.

– Jeg synes det er veldig dårlig gjort mot Lan og Christoffer at de ikke får hjelp fra denne regjeringa. De må jo finne en løsning for mennesker som dette, som blir kvernet av systemet. Det virker ikke som denne regjeringen ønsker å hjelpe folk i det hele tatt, avslutter han.

Innvandringspolitisk talsperson Grete Wold, fra regjeringens samarbeidsparti SV, stiller seg bak kritikken fra de to opposisjonspartiene.

Utvisning av en høygravid kvinne som er gift med en norsk statsborger, er åpenbart urimelig Grete Wold (SV)

– Her vises praksis fra sin verste side, og utvisning av en høygravid kvinne som er gift med en norsk statsborger, er åpenbart urimelig. Det er et rigid system som ikke evner å se enkeltmennesket eller de vansker det skaper når man ikke ser helheten. Fleksibilitet og sunn fornuft burde være mulig, mener hun.

Også Wold mener gjeldende praksis har behov for en gjennomgang og evaluering.

I et tilsvar til TV 2 presiserer UDI at det enda ikke er tatt noen beslutning om utkastelse i saken til Lan, og at det er politikerne som har ansvaret for regelverket.

«Vi har et politisk bestemt regelverk for opphold i Norge. I henhold til dette regelverket skal UDI opprette utvisningssaker når utenlandske borgere oppholder seg uten tillatelse i Norge.

UDI har forhåndsvarslet Lan om muligheten for en utvisning, men det er viktig å presisere at det ikke er tatt noen avgjørelse i saken hennes. Den er fortsatt til behandling.

Når UDI vurderer om noen skal utvises, tas det også hensyn til hvor inngripende utvisningen vil være. Barn eller ektefelle i Norge er del av denne vurderingen.»

– Kjersti Trøseid, direktør for kontroll i UDI

Ekteparet har fått oppnevnt en advokat, og hasteklaget vurderingen i forhåndsvarselet. Dette fikk de en uke på seg til å gjøre. Nå krysser de alt de har for at situasjonen deres blir tatt hensyn til av UDI. Likevel har de har et klart budskap til norske politikere;

– Det må skje en endring. Dette systemet må bli mer humant, slik at ikke andre ender opp som oss, avslutter Lan.

Regjeringen har ikke ønsket å gi tilsvar i denne saken.