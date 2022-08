Tar grep etter rulleskiulykken

Det var torsdag forrige uke 19 år gamle Hana Mazi Jamnik døde etter at hun var involvert i en ulykke med lastebil sør for Jørpeland i Rogaland.

Norges Skiforbund har utarbeidet rulleskivettregler i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Norges Skiskytterforbund.

Nå ønsker Skiforbundet å gjennomgå retningslinjene på nytt.

– I lys av den tragiske dødsulykken forrige uke er det naturlig at vi gjennomgår retningslinjene for å se om ytterligere tiltak bør iverksettes. Vi har allerede kontaktet Trygg Trafikk med ønske om et møte for å se på dette sammen, skriver leder for utdanning og administrasjon i Skiforbundet langrenn, Pål Rise, til Aftenbladet.

UTFORDRENDE: Pål Rise, leder for utdanning og administrasjon i Skiforbundet langrenn, forteller at det er krevende å kommunisere alle retningslinjer til utenlandske utøvere. Foto: Thomas Brun / NTB Foto: Thomas Brun / NTB

Jamnik var en slovensk landslagsløper. Rise forteller at det er vanskelig å kommunisere ut retningslinjene til utenlandske utøvere på treningsopphold.

– Det er dessverre utfordrende å fange opp alle utenlandske utøvere på besøk i Norge, som dermed gjør det krevende å kommunisere direkte. Som det forventes av norske utøvere på treningsopphold i utlandet, forutsettes det at innreisende til Norge setter seg inn i de regler og retningslinjer som gjelder her, sier han til avisen.

En lastebilsjåfør er siktet etter dødsulykken. Mannens forsvarer, advokat Sigurd Rønningen, sier til Stavanger Aftenblad at han ikke erkjenner straffskyld.

Norske Ola Vigen Hattestad er landslagstrener for det slovenske landslaget, og kjente den omkomne godt.

– Hana var en solstråle på laget vårt. Hun var yngst på laget, bare 19 år gammel, men hun viste en enorm omtanke for andre, sa Hattestead til NRK.

Langrennsprofiler landet rundt var i sjokk etter tragedien.

– I flesteparten av tilfellene går det bra, men det er bare ufattelig tragisk hva som har skjedd. Føler med både lagvenninner, trenere, støtteapparat og alle rundt henne, sa Therese Johaug til TV 2.

– Jeg synes det er utrolig trist. Det er en utrolig tøff beskjed å få. Det er veldig kjedelig for laget og alle rundt, helt fryktelig. Min aller dypeste medfølelse sendes til de pårørende. Dette gjør vondt for alle, sa TV 2s langrennsekspert Petter Northug.